El coronavirus nos ha obligado a hacer más videollamadas que nunca. Y WhatsApp no estaba preparada para suplir las necesidades de sus usuarios. Así que quienes querían hablar con más personas al mismo tiempo encontraron en Skype, Zoom, entre otros servicios la solución a su problema. Pero lo cierto es que WhatsApp es el sistema de mensajería más utilizado del mundo, así que no podía quedarse atrás y ha decidido acelerar el ritmo de implementación de nuevos servicios, como el de ampliar la posibilidad de llevar a cabo videollamadas para ocho usuarios, frente a los cuatro actuales, según ha informado el portal especializado WaBetaInfo.

- Skype, Hang Out, Whatsapp: las mejores apps para realizar videollamadas grupales y mantenerte comunicado durante el aislamiento por Coronavirus

- Rafa Nadal se confiesa por videollamada: le gustaría ser padre pronto

Esta función por el momento no se encuentra en la versión estable de WhatsApp, pero está operativa para los usuarios de la beta 2.20.50.25 para iOS en Testflight y la versión beta 2.20.133 para Android en Google Play.

📞 WhatsApp is rolling out the new limit of participants in groups calls, for iOS and Android beta users!https://t.co/bKmyR7HQg1



The new limit is: 8 participants in group calls!