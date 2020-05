Vuelve el mítico himno 'Chiquitita' de Abba, pero interpretado por una Cher llena de 'power' (y por una buena causa)

El fenómeno ABBA vuelve este viernes pero con otra voz y para ayudar a los afectados por el Covid-19.

Clara Hernández | Woman.es

Da igual a qué generación o a qué tribu pertenezcas: seguro que alguna vez has bailado como loca alguno de los temas de ABBA, la primera banda sueca en convertirse en un fenómeno internacional gracias a títulos como 'Waterloo' (con la que logró la victoria en Eurovisión en 1974), 'Mamma mia' o 'Dancing Queen'. Pero la formación también tenía una cara más íntima que exploraba en baladones que Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad entonaban con sus preciosas miradas élficas perdidas en un punto del horizonte.

- La genial unión musical -y con mensaje- de Orishas, Beatriz Luengo y Ara Malikian.

- Esta es la canción más escuchada en la cuarentena (y no es 'Resistiré')

Una de estas últimas composiciones, la más célebre de su categoría, 'Chiquita', volverán a sonar este viernes, 8 de mayo, con fuerzas renovadas y por una buena causa. Y supondrá, además, la vuelta a nuestras playlists de Cher (otra reina de las pistas), que la ha grabado (¡atención!) íntegramente en español y con desparpajo racial.

El videoclip oficial también está a punto de llegar, pero lo hará un día más tarde, el sábado, en un evento benéfico virtual organizado por la asociación para ayudar a víctimas del Covid-19 que podrá seguirse en las páginas Unicef Won't Stop y su canal de YouTube.

"Empecé a ensayar la versión en español a finales del año pasado. Cuando todo empezó a cambiar (por el Covid-19), yo quería ayudar de alguna forma. Así que parecía ser el momento adecuado para terminar la canción", ha explicado Cher, que además donará un millón de dólares a diversas organizaciones solidarias cuya ayuda va destinada a las personas "crónicamente descuidadas y olvidadas" a través de la plataforma 'CherCares Pandemic Resource and Response Initiative'.

Recientemente teníamos, además, nuevas noticias sobre ABBA que nos llenaban de esperanza. La banda -que, por cierto, ha donado a UNICEF todos los beneficios de la versión original de 'Chiquitita' desde que se publicó en 1979- revolucionó ya en 2018 a sus fans indicando que barajaban una vuelta.

A principios de este año, Benny Andersson insinuó que la banda estrenaría nueva música después del verano después de 38 años sin hacerlo. De hecho, al parecer, ya había dos canciones concluidas: 'I still have faith in you' y 'Don't shut me down'.