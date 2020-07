Paciencia, ya queda menos para los ansiados días de descanso. Mientras tanto, ¡hay mucha ciudad aún por descubrir!

Fátima García | Woman.es

Calor, mucho calor. Sol, siempre sol. Verano, eterno verano.

Aunque ya son muchas las afortunadas que se encuentran experimentando estos factores en un lugar idílico (y cercano este año y no por ello menos idílico) disfrutando de las ansiadas vacaciones, también somos muchas las que seguimos inmersas en el asfalto. Sí, asfalto en el que el calor, el sol y el verano pueden tener solo connotaciones negativas o, por el contrario, pueden suponer un incomparable disfrute. Lees bien. Al asfalto también puede sacarse jugo y los planes tan estimulantes que te presento esta semana son la prueba de ello.

Una heladería 'instagrameable'

Seguro que ya has disfrutado del placer visual que provocan los helados de 'La Pecera' ya que sus imágenes llevan inundando las cuentas de Instagram desde que abrió sus puertas el primer local en el madrileño barrio de Malasaña (Calle Velarde, 2). Y si aún no has probado estos originales helados que provienen de la cultura del taiyaki, es la oportunidad perfecta de hacerlo en cualquiera de sus dos establecimientos. El segundo ha sido diseñado con todo lujo de detalles por el estudio A-cero de Joaquín Torres y Rafael Llamazares, se encuentra en la calle Tetuán, 36 y estará abierto a partir del 10 de julio.

Una semana hecha a mano

El apoyo al comercio y la hostelería de proximidad se convierte en vital en la realidad en la que nos encontramos inmersos. Es por ello, por lo que la iniciativa 'Madrid Craft Week - Summer Edition' me parece una gran oportunidad de conocer a artistas, artesanos, obras, productos, marcas, experiencias y las tendencias del mundo 'craft'. Durante una semana participarán casi 100 comercios, diseñadores, marcas y restaurantes de los barrios más céntricos para promover lo artesano, el diseño y lo auténtico.

El evento tendrá lugar en los barrios más representativos de Madrid, Salamanca, Salesas, Malasaña y Las Letras del 13 al 19 de julio. Los vecinos este último barrio se han sumado con un divertido concurso de decoración de balcones con el que embellecerán las calles del céntrico barrio madrileño.

Además, el diseñador e ilustrador Erre Gálvez y los artesanos de 'Capas Seseña' crearán en directo un collage con diferentes secciones de imágenes del archivo histórico de Seseña y con piezas de paño del mismo modo que se crea una capa, partiendo de piezas cortadas con ayuda de un patrón previo. Podrás verla el día 15 de julio de 20.30h a 22.30h en la tienda-taller de Seseña, en C/ de la Cruz, 23 de Madrid.

Una banda sonora de película

Si mantienes bien viva en el recuerdo la última escena de la película 'Cinema Paradiso', te encantará volver a revivirla en pantalla grande. Aunque sus imágenes son pura belleza, la banda sonora que las envuelve no es menos perfecta. El gran maestro Ennio Morricone se ha marchado esta semana dejando tras de sí más de 500 bandas sonoras a las que siempre podremos recurrir, es la magia del arte... Esta película ya fue escogida por Yelmo Cines hace algunas semanas para inaugurar la vuelta a los cines, tal y como te contábamos. Ahora, y con motivo de su fallecimiento, Cine Yelmo le despide por la puerta grande en este último adiós a través de +Que Cine.

Recuerda que puedes disfrutar de esta partir de este viernes 10 de junio, la partitura de Morricone para Cinema Paradiso, con sus cuerdas y flautas, se seguirá escuchando por todo lo grande en Madrid (Ideal, Tresaguas, Plenilunio, Palafox), Barcelona (Icaria, Comedia), A Coruña (Los Rosales), Oviedo (Los Prados), Málaga (Vialia), Santa Cruz de Tenerife (La Villa de Orotava), Sevilla (Lagoh), Valencia (Mercado de Campanar), Valladolid (Vallsur) y Vizcaya (Artea).

Las entradas están disponibles a través de la web de Cine Yelmo.

Un festival que abre sus puertas

Es verano y es momento de festivales de música. Cuidando todas las medidas de seguridad recomendadas, este verano no podíamos dejarlo pasar sin disfrutar de los vibrantes momentos que nos aportan los festivales. Así, durante el mes de julio en IFEMA (Madrid) tendrá lugar un nuevo espacio cultural y de entretenimiento llamado Abre Madrid. Se trata de un recinto al aire libre con capacidad para 800 asitentes donde tendrá lugar la gira de conciertos Vibra Mahou.

La primera cita tendrá lugar el miércoles 15 de julio con la banda de rock Sidonie a las 22 horas. Y la segunda, será el martes 21 de julio con La Habitación Roja a las 22 horas.

Los precios son desde 25 euros y puedes adquirir tus entradas en la web de Abre Madrid.

Una exposición rompedora

La vuelta del arte es una realidad afortunadamente desde unas semanas. Es por ello, por lo que te recomiendo la visita a la exposición que organiza la galería Cerquone Projects y que se llama 'Catoplacismo'. ¿Y a qué se refiere este término? Te preguntarás. Pues bien, esta muestra se centra en la redefinición de una nueva tendencia social que busca actuar frente al colapso futuro.

José Quintanar, Lusesita (Laura Lasheras), Axel Balazsi y Miju Lee son los artistas que exponen sus obras en ‘Cotoplacismo’ que estará abierta al público desde el día 17 de julio hasta otoño de este año en la galería Cerquone Projects (López de Hoyos, 64, local 6, Madrid).