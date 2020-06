La archiconocida ya 'nueva normalidad', poco a poco, va sumando actividades a nuestra lista favorita.

Fátima García | Woman.es

¡Vuelven los cines! Para todos los que soñábamos con volver a disfrutar de los mejores estrenos en pantalla grande, ha llegado el momento. Aunque con las lógicas restricciones y todas las precauciones, los cines volverán a cobrar vida en nuestro país y ya nos frotamos las manos al pensar en sentir todo lo que nos provocaba la inmersión en esta maravillosa experiencia.

La 'cara B' la encontramos en la celebración del 'Orgullo LGTBIQA+' que tiene lugar este año del 28 de junio al 5 de julio. Por desgracia, y en esta ocasión y por razones obvias, no podremos asistir a las tradicionales marchas por la igualdad. Sin embargo, tendrán lugar multitud de iniciativas virtuales que harán más accesible si cabe esta celebración. Toma nota de cuándo y cómo podrás sumarte:

Un Orgullo virtual

MADO Madrid Orgullo 2020 se celebrará en formato online del 28 de junio al 5 de julio. Este año MADO se adapta a la nueva realidad y ofrecerá una variada programación virtual que trasladará un mensaje global de fuerza, apoyo, color, visibilidad y esperanza. Así, se ha creado un himno muy especial: una versión coral de la canción de Fangoria “Piensa en positivo” cantada por Agoney, Aleks Syntek, Buika, Delaporte, Fran Perea, entre otros.

Podrás acceder a todas las actividades que se llevarán a cabo en la web oficial de MADO. Ahí podrás acceder ‘virtualmente’ a los espacios que tradicionalmente estaban ubicados en la Plaza de Pedro Zerolo, Plaza del Rey, Puerta de Alcalá y Puerta del Sol, en los que habrá actuaciones de diferentes artistas que podrán ‘colgar’ sus canciones en cada escenario. Los que más visualizaciones tengan podrán actuar ‘en vivo’ en la próxima edición del MADO.

Este año el pregón será coral y contará con la participación de las actrices protagonistas de la serie “Veneno”, el waterpolista Víctor Gutiérrez.

Unos cines vivos

Como te adelantábamos, poco a poco, los cines vuelven a coger fuerza y, el próximo 26 de junio, Cine Yelmo volverá a iluminar la gran pantalla con el reestreno de la conmovedora y nostálgica 'Cinema Paradiso' gracias a +Que Cine. Este clásico es sin duda toda una declaración de amor al cine y es sin duda un momento perfecto para volver a revisionarla.

Además, con motivo del Orgullo LGTBIQA+ 2020, Cine Yelmo proyectará el musical 'Everybody’s talking about Jamie' el próximo jueves, 2 de julio.

La obra maestra 'Cinema Paradiso' podrá verse en 23 salas de 15 localidades seleccionadas: Madrid (Ideal, Tresaguas, Plenilunio, Rivas Futura, Plaza Norte, Planetocio, Vallsur, Palafox), Barcelona (Icaria, Comedia), Cádiz (Área Sur), Málaga (Vialia), Almería (Torrecárdenas), Sevilla (Lagoh), A Coruña (Los Rosales), Vigo (Travesía de Vigo), Valencia (Mercado de Campanar), Vizcaya (Artea), Vitoria (Boulevard), Gijón (Ocimax), Oviedo (Los Prados), Santa Cruz de Tenerife (La Villa de Orotava), Las Palmas (Alisios).

Una curiosa fusión

Si cuando te digo 'fusión cántabro india' en tu cabeza solo aparecen interrogantes, adéntrate en el 'El Hombre Pez'. Es el primer restaurante de cocina fusión cántabro india de Madrid y presenta unas noches de verano inolvidables.

Durante el mes de julio, todos los miércoles y jueves a partir de las 18h organizarán fiestas temáticas en su terraza (siempre manteniendo todas las precauciones lógicas). Allí podrás disfrutar de cócteles de autor exclusivos, vegetación, buen ambiente, música y DJ en directo algunos días.

Una alternativa cultural

Si no te basta con la celebración virtual del 'Orgullo LGTBIQA+', el Museo Leslie-Lohman de Nueva York te ofrece una alternativa centrada en la cultura LGTB. Su programación específica para el Orgullo comntiene “una selección vibrante, puntera y diversa de arte interdisciplinar, eventos y actividades gratuitas”. Entre sus puntos fuertes se encuentra el estreno de Can You Save Superman, un proyecto digital del artista Jordan Eagles, habrá actuaciones en vivo a través de Zoom y el Lockdown Loft, una fiesta virtual gratuita el 28 de junio que incluirá lecturas, actuaciones, proyecciones y una fiesta de baile al más puro estilo los legendarios clubs neoyorquinos.

Los eventos tendrán lugar desde el 10 de junio y podrás seguirlos a través de leslielohman.org