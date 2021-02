La compositora Lourdes Hernández se descubre a base de poemas y fotografías: su primer libro revela la voz de una mujer que supo reinventarse... y salió ganando. Ahora rueda película.

Regresa en plenitud: la artista indie, que huyó al sur de California hace unos seis años (y vivió en una iglesia), vuelve madura, más y mejor, a la escena y a España. Empieza por descubrirla de nuevo en las páginas de este libro valiente y sincero.

¿Cómo surgió este volumen, Lucía Boned, de la editorial Terranova, se puso en contacto contigo?

Yo me puse en contacto con Terranova después de haberme dedicado durante un par de meses a ordenar un montón de fotos y textos, que había encontrado en mi disco duro durante el confinamiento. Lo hice para mí, pero luego pensé que sería bonito editarlo y compartirlo.

Diez años de trabajo inconsciente: continuabas siendo creativa incluso cuando creías que no podías... ¿La ansiedad sigue presente en tu vida, es algo que se supera o que te acompaña como artista?

La ansiedad entra y sale, acompaña. Es como un aviso que te indica que hay un crecimiento que necesita ocurrir.

Terranova presume de apoyar la obra de artistas marginales (dícese al margen de las corrientes culturales mayoritariamente aceptadas), ¿te sientes uno de ellos? ¿Quizá más cómoda que con las multitudes que te seguían hace doce años?

La verdad es que yo siempre me he considerado una artista independiente, porque creo que es una actitud y una manera de comunicar. Nunca me he puesto a merced de un mercado porque mi público pudiera crecer más. He seguido mi instinto, mis valores y mi propia estética.

¿Qué queda de la Lourdes de aquella época?

Queda todo, solo que ahora hay mucho más.

Cantante, compositora, fotógrafa, poeta, actriz, mecenas, instagramer (@russianready)... ¿Dónde te sientes más cómoda?

En las aventuras más artísticas, ahora mismo lo que más estoy haciendo y me apetece es actriz, pero alimento todas las demás disciplinas al mismo tiempo.

Hace seis años escapaste a Los Ángeles: ¿fue una huida o más bien un sueño cumplido?

Fue las dos cosas. Huida es una palabra que me encanta, me parece muy gráfica, me recuerda a fugaz.

¿Reinventarse fue divertido, inspirador o una de las cosas más complicadas a las que te has enfrentado?

Pues, todo lo que mencionas. Todas las experiencias de la vida que nos cambian son duras, pero también están llenas de efervescencia.

¿Qué te aporta el proyecto The Ruby Street, ese lugar de encuentro de artistas, que abriste junto a tu marido en Los Ángeles?

Creo que hay muchísimos artistas españoles que la visitan cuando cruzan el charco... un Instituto Cervantes alternativo… Ruby Street ha sido un proyecto muy bonito, porque me ha conectado a mi ciudad de acogida desde un lugar productivo. Ha sido de lo más enriquecedor iniciar un negocio y atraer una comunidad creativa a nivel local con la que poder colaborar.

¿Has encontrado, por fin, tu hogar o prefieres seguir siendo libre?

El hogar y, al mismo tiempo, ser libre son dos cosas que pueden convivir perfectamente.

¿En ese proyecto vital que empezaste hace seis años, tiene cabida la maternidad?

Pues, quizás, algún día...

Detrás de una gran mujer, puede que haya un gran hombre, ¿qué supuso encontrar a Zach Leigh (@ zisforzorro), tu marido?

Conocer a Zach ha sido una de esas cosas preciosas que pasan. Es un compañero de vida generoso y con la mente abierta. Es una relación colaborativa en lo creativo y flexible en lo emocional, podemos pasar un montón de tiempo juntos pero sobrevivimos muy bien la distancia. Trabajamos continuamente en ser dos individuos que se encuentran en la pareja.

Siempre te han interesado otras disciplinas como la danza, la moda, el cine... ¿Con qué nos vas a sorprender en 2021, si la pandemia nos lo permite?

Voy a rodar mi primera película con papel protagonista junto a Gustavo Salmerón. Va ser un largo dirigido por Andrea Bagney.

El hecho de ser mujer, ¿ha supuesto una ventaja o una desventaja en tu trayectoria?

No creo que haya sido una desventaja, pero sí ha planteado situaciones mas difíciles de manejar que si hubiera sido un hombre. A las mujeres se nos juzga de una manera diferente por exponernos públicamente, se nos escudriña el aspecto, lo que decimos y cómo somos de manera diferente a cómo se hace con los hombres. Pero creo que las nuevas generaciones están cambiando esto y me alivia.

¿Volverás a instalarte a vivir en España? Lucas Vidal se volvió en cuanto fue padre…

Claro que sí, de hecho a partir del año que viene me estoy planteando pasar mucho más tiempo en Madrid.

¿Qué cosas te gustan de España que exportarías a USA?

El talento, hay muchísimo talento en España que no tiene el merecido reconocimiento internacional. Aunque ahora con las redes sociales eso está cambiando.

¿De quién te comprarías un libro?

De Miranda July, es una de mis artistas favoritas.