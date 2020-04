Siempre nos han gustado los retos virales, será por nuestra necesidad de demostrarnos a nosotros y a los demás que somos capaces o incluso mejores que la mayoría, o porque perder el tiempo retando nuestra inteligencia, vista u oído es algo placentero. Y ni qué hablar ahora que estamos confinadas y cualquier cosa que sea perder tiempo y distraernos suena a gloria. Pues nos ha llegado un nuevo reto que nos puso la cabeza patas arriba. ¿Acaso nuestra vista puede ser nuestra mejor consejera?

Prepara tu vista para este reto porque necesitarás que toda tu agudeza visual esté lo más atenta posible para comprobar cuántos tigres eres capaz de ver en la siguiente imagen. Aparentemente y lo más fácil es responder que cuatro, pero si te fijas un poco más no tardarás en darte cuenta de que hay muchos más escondidos. Ves 13, o quizá 18, o 20....

Aunque no se ha dado la respuesta correcta, en efecto, hay más de cuatro... Muchos incluso ven 65, aunque la mayoría coincide en que hay 20. Sea como sea, el objetivo del reto visual es buscar más allá de lo que es evidente. El desafío está puesto sobre la mesa y tú, ¿cuántos tigres ves? Los usuarios de Twitter nos dan algunas pistas:

18 in one and remaining 2 marked in other. Total 20 pic.twitter.com/VG3z46tt2F