'Rebelde Way' llega a Netflix España (y tu yo adolescente está dando saltitos de la emoción)

La telenovela ya está disponible en Netflix y todas volveremos a decir, con un perfecto acento argentino, eso de "¡Qué difícil es ser yo!".

Casi 20 años después de su estreno, 'Rebelde Way' vuelve a nuestras vidas gracias a Netflix y, sí, nosotras también morimos de la emoción.

Si tú tampoco podías sacarte de la cabeza sus canciones, soñabas con ir al Elite Way School para llevar ese uniforme de camisa blanca y falda cortísima y formar tu propia banda de música y decías aquello de "¡Qué difícil es ser yo!" con un perfecto acento argentino, no cabe duda de que perteneces a esa generación que se enganchó a una de las telenovelas adolescentes más importantes de los últimos tiempos.

Con más de 300 capítulos (en concreto, 318, de una duración aproximada de 45 minutos) divididos en dos temporadas, la serie al completo ya está disponible en la plataforma digital y, obviamente, los fans no pueden esperar para revivir la historia de Mía Colucci, Pablo Bustamante, Marizza Piza, Manuel Aguirre y compañía.

Las tramas de amor acompañadas de los problemas de la élite social argentina al ritmo de canciones como 'Bonita de más' o 'Será de Dios' fueron algunos de los ingredientes que hicieron de esta producción un auténtico éxito entre los jóvenes (y no tan jóvenes) de principios de los 2000. Tanto es así que de ella surgieron numerosas versiones en países de todo el mundo, entre las que destaca la mexicana 'Rebelde', también televisada en España con grandes resultados, y el grupo Erreway, cuyos conciertos en nuestro país fueron multitudinarios.

Hacía tiempo que los seguidores esperaban este momento, pues ya hace un año que saltó la noticia de que Cris Morena, productora de la serie, había vendido a Netflix los derechos de 'Rebelde Way'. Aunque por entonces se dio a entender que el resultado sería un 'remake' de 20 capítulos (del que, hasta el momento, no hay novedades), parece que finalmente la decisión ha sido emitir la telenovela al completo, ¡y no puede hacernos más felices!

Si ya la viste en su momento, esta es la ocasión perfecta para volverla a disfrutar y comentarla con tus amigas en plan nostálgico; pero, si eres una de las pocas personas que todavía no saben de qué va la trama, te aseguramos que terminarás adorándola.