Así se prepara Blas Cantó para la final de Eurovisión 2021

El cantante está intentando dormir mucho, preparar la voz y, sobre todo, mantenerse alejado de las redes sociales en los días previos a su gran puesta en escena.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El cantante Blas Cantó ha reconocido que, pese a la ilusión que tiene ante su actuación de mañana sábado en la gran final de Eurovisión, a día de hoy está atravesando uno de los peores momentos de toda su vida. Y no es para menos, ya que al carácter tan personal y doloroso de la canción que defenderá sobre el escenario de Róterdam, 'Voy a quedarme', un tema que rinde homenaje a su fallecida abuela y que fue escrita poco después de la muerte de su padre, hay que añadir las crueles burlas que recibió esta semana en un programa de la televisión pública de Noruega a cuenta de los sentimientos que expresa en sus letras.



Comprensiblemente, el que fuera vocalista de la banda Auryn ha revelado que, entre los preparativos a los que se acoge en los días inmediatamente anteriores a la celebración de la última gala del festival, se encuentra el de mantenerse completamente al margen de las redes sociales, ya que aunque recibe muchísimo cariño de parte de todos sus fans, también son grandes las dosis de odio que existen en ellas, y no quiere dejar que esto le afecte. Asimismo, el joven de 29 años tratará de dormir mucho para estar descansado y lleno de energía durante su número musical.



"He seguido con mis clases de canto, intentando dormir mucho, entre promociones, he dejado las redes sociales...", ha explicado en su conversación con la revista 'Diez Minutos', justo antes de revelar que este será su "último concurso" de semejante magnitud y que, a partir de ahora, intentará llevar una existencia más relajada y, desde luego, alejado del exceso de "presión" pública y mediática. "Tengo claro que es mi último concurso, por la presión que supone. Espero disfrutarlo, aunque es difícil ponerse delante de la cámara cuando estás mal, pero me sentiré orgulloso y en paz al cantar", ha manifestado.