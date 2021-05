Será el próximo 22 de mayo cuando se celebre en Róterdam el festival de 'Eurovisión'. Hasta allí se han congregado la mayoría de representantes de cada país para defender sus temas. Antes de que comience la final, mucho de los cantantes han comenzado los ensayos, incluido Blas Cantó. El representante de España en Eurovisión 2021, aparecía hace unos días (y deslumbraba) con un traje de chaqueta en azul bebé de la firma Mans que combinaba con unas zapatillas deportivas en color crudo de Camper.

-Blas Cantó graba en inglés la canción para Eurovisión 2021, 'Voy a quedarme'... y nos crea un dilema

-Eurovisión 2021 ya tiene favoritos, como Suiza, y esta es la posición que ocupa la canción española (pero aún no hay nada definitivo)

La canción que defenderá Blas Cantó en Eurovisión 2021 es una balada, 'Voy a quedarme', con versión en inglés que defenderá el español el día 22 de mayo en la gran final de Eurovisión. En los ensayos de estos días parece que Blas ha conquistado a los críticos, pero por lo visto, no a todos. Y es que en la televisión noruega, en concreto en el programa 'Adresse Rotterdam', han sido muy duros con el cantante español.

"Es terrible ser tan negativa con Blas, pero se hace demasiado aburrido. Pienso: Este va a la final, a costa quizá de Albania", comentaba la presentadora del programa noruego. Pero no ha sido la única crítica a Blas. Otros comentaristas hacían comentarios de mal gusto e insensibles sobre el fallecimiento de su abuela. En ese instante, y dado el poder de las redes sociales, el programa noruego comenzó a recibir un aluvión de críticas y ha tenido que disculparse de inmediato.

2/3. In regards of the evaluation of Spain, some of the members came with statements about the music video that might be interpreted as insensitive. This is unfortunate, and we share deep sympathy with Blas.