Películas recomendadas del fin de semana: brillan en las plataformas y cuentan con las mejores críticas

¿No sabes qué ver este fin de semana? Te preponemos una selección de películas recomendadas tanto por público como por críticos. Sí, ese difícil binomio.

Clara Hernández

En cuestión de cine, no siempre es fácil encontrar películas sobre las que estén de acuerdo público y crítica. ¿Ejemplos? Muchos. Por ejemplo, la película romántica 'A dos metros de ti' (2019), que mientras registra un notable alto para los espectadores, se las ve y se las desea para aprobar ante los expertos, según las opiniones recogidas por Rotten Tomatoes. Algo parecido ocurre con 'Godzilla: rey de los monstruos', con el 'Aladdin' de Guy Ritchie o... con innumerables casos. Sin embargo, hay honrosas excepciones y producciones que no solo logran emocionar a los espectadores, sino que cuentan con el visto bueno de los expertos y las mejores calificaciones en medios acreditados.

Hemos hecho una selección de esas 7 películas perfectas para devorar en fin de semana, que puedes encontrar en las principales plataformas de 'streaming' (de Netflix a Movistar+, pasando por HBO y Filmin) y que además de estar recomendadas por la crítica, cuentan con el apoyo de redes y foros de usuarios. Garantizadas.

'The tale' (2018, HBO)

Mientras el 87% de los usuarios de Google que la han visto afirma que les ha gustado, la película protagonizada por la gran Laura Dern alcanza una de las puntuaciones de sus expertos más altas de Rotten Tomatoes (99%). Es la adaptación de la autobiografía de Jennifer Fox, que al cumplir los 48 años se dio cuenta de que su primera relación sexual no tuvo que ver con el romance, sino con los abusos.

'El juicio de los 7 de Chicago' (2020, Netflix)

Es una de las grandes películas del año pasado. Escrita y dirigida por el premiado Aaron Sorkinm, recoge la historia real de un grupo de jóvenes que fueron arrestados en 1968 tras participar en una protesta en la Convención Nacional Democrática de Chicago, y que fueron acusados de conspiración. Su juicio, tachado por algunos de 'farsa', fue uno de los más mediáticos de la historia de EE UU. Con varias nominaciones, entre ellas seis a los Oscar, y su Globo de Oro, esta película ha sido aplaudida por los usuarios de Netflix (al 95% le ha gustado). La crítica también la adora.

'Mujercitas' (2019, Movistar+)

Según Google, al 91% de quienes han visto esta película, les ha gustado, mientras FilmAffinity le concede un notable (7 sobre 10), el 'tomatometer' de Rotten Tomatoes la considera de sobresaliente (95%) y los usuarios de Movistar+ le conceden un 4 sobre 5. Se trata de la séptima adaptación cinematográfica de la popular novela de Louisa May Alcott sobre las hermanas March, Jo, Meg , Amy y Betch en Massachusetts, durante el siglo XIX.

'Palm Springs' (2020, Movistar+)

Filmin le concede un 7,5 sobre 10; IMDb, un 7,4, Rotten Tomatoes, un 95%, y The New York Times y The Hollywood Reporter la pusieron por las nubes. Mientras, los usuarios dan un 4 sobre 5 en Movistar+ a esta comedia ganadora de tres Critics Choice Super Awards (uno de ellos, a mejor película de ciencia ficción o fantasía) y nominada a dos Globos de Oro por mejor comedia o musical y mejor actor. Además, presume de ser una de las comedias más originales de los últimos tiempos.

'La caza' (2012, Filmin, Movistar+)

Una advertencia sobre el cine del recientemente premiado cineasta Thomas Vinterberg: su recreación de la realidad más tremendista y desgarradora lo convierte en uno de los directores más admirados pero incómodos y no aptos para todos los paladares. Aunque no es su película más impactante, la dureza está garantizada. Aún así, hay que reconocer su talento, algo que han hecho los usuarios de Movistar+ (le otorgan un notable) o los expertos de Rotten Tomatoes (93%) e IMDb (8,3 sobre 10).

'Un pequeño favor' (2018, Netflix)

La película protagonizada por Blake Lively y Anna Kendrick ya fue uno de los éxitos de Netflix en 2020. Ahora este filme de tipo thriller, que gira en torno a una madre soltera con ganas de vivir emociones y una amiga glamourosa que desaparece tras pedirle un favor, sigue figurando en el ranking de popularidad de Netflix mientras que en páginas como Rotten Tomatoes registra un notable y un 3,5 sobre 5 en páginas como SensaCine.

'Mitchell contra las máquinas' (2021, Netflix)

Su título es una constante en los corrillos de padres. La nueva película de animación de Sony cuenta la historia de una familia (desastrosa) que debe salvar a la humanidad de un apocalipsis provocado por la revolución de las máquinas. Además de la brillantez de su animación y sus memes, su humor y su guion están predispuestos a hacer pasar un buen rato a hijos y progenitores (y cuenta con una valoración de 4 estrellas sobre 5 en IMDB, y otro notable en FilmAffinity).

