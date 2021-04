La biografía ilustrada de Marilyn Monroe que te enamorará

La famosa ilustradora ofrece en "Marilyn. Una biografía" (Lumen), un bello retrato de la estrella de Hollywood. Luchadora, insegura y lectora voraz, fue a la vez un icono incomprendido.

Isabel Loscertales

Su trazo, personal, bello y delicado, es inconfundible. Tras arrasar con las biografías de Frida Kahlo, David Bowie y, la más reciente, Marilyn Monroe, ya somos capaces de reconocer sin ningún género de duda si un dibujo ha sido pintado por María Hesse. La ilustradora bestseller, nacida en Huelva hace 39 años, ha vendido más de 200.000 ejemplares de sus libros, entre los que también se encuentra "El placer". Hablamos con María sobre su último libro, "Marilyn. Una biografía" (Lumen) y desgranamos su fascinación por la famosa actriz.

Mientras te documentabas sobre Marilyn, ¿qué es lo que más te sorprendió descubrir de este mito del que tanto se ha hablado?

Lo primero que me llamó la atención fue descubrir que era una gran lectora y que tenía una biblioteca personal con más de cuatrocientos libros, que iban desde Walt Whitman a Lorca. Y que a su vez, de forma privada escribía para ella. El libro "Fragmentos" (Seix Barral) recopila todos sus escritos, que va desde cartas personales a poemas muy íntimos y maduros. Luego llegó todo lo demás, me sorprendía cada cosa nueva que iba descubriendo.

Dices que a menudo te preguntabas cómo habría sido la vida de Marilyn de haber nacido 40 años más tarde, ¿cómo crees que hubiera cambiado su historia?

Creo que tendemos a idealizar a aquellas personas a las que admiramos y yo imagino su mejor versión. Me encanta pensar que se hubiera unido al movimiento de la segunda ola feminista de Gloria Steinem y plantaría cara a todo el sistema de Hollywood, algo que de alguna manera ya hizo en vida.

¿Qué hizo exactamente?

Ella abandonó la Fox y montó su propia productora porque consideraba que no la trataban como merecía. También declaró que lo malo que tenía ser un icono sexual es que la habían transformado en objeto. Ser sujeto y no objeto era algo contra lo que luchaban Betty Friedan y Gloria Steinem años después de las declaraciones de Marilyn. Pero soy consciente de que es más que probable que no hubiera salido de la rueda en la que estaba metida.

¿Por qué lo crees?

Hubo otras actrices muy revolucionarias y adelantadas para la época como Hedy Lamarr que no pudieron. Es comprensible, también. Creo es imprescindible analizar todo el contexto que rodea a cada mujer tanto de forma colectiva como individual y no juzgarlas a la ligera.

Aseguras que Marilyn dio múltiples versiones de sí misma, que es difícil distinguir entre realidad y ficción entre todos los documentos que hay sobre ella, ¿por qué opinas que no se mostraba tal cual era?

Por un lado, creo que todo el mundo intenta mostrar al mundo un espejismo de si mismo, la versión que más nos gusta. Ejemplo claro de ello son las redes sociales. Por otro lado, nunca olvidaré cuando escuché a Emiliano Monje decir que la memoria es el primer editor que tenemos, y editar es ficcionar.

Desde luego...

Luego está esa otra imagen que su contexto patriarcal nos quiso mostrar. La Marilyn icono sexual, inocente y poco inteligente. Su propio marido, Arthur Miller, habla así de ella, y no tenía pudor en hacerle saber a ella como la veía. Si te dicen una y otra vez que eres tonta, es fácil que te lo acabes creyendo. Ella luchó una y otra vez por crecer intelectual y profesionalmente.

¿Qué es lo que más admiras de una mujer como Marilyn?

La capacidad que tenia de reponerse una y otra vez pese a su trágico final. O que tuviera esa forma de ver la vida y de pensar, tan adelantado para su época. El problema fue que el mundo no estaba preparado para mujeres como ella.

Probablemente...

Hace poco leí en “Beat Attitude. Antología de mujeres poetas de la generación beat” (Bartleby) las declaraciones de Gregory Corso en las que decía que en los años 50 si eras hombre podías ser rebelde, pero si era mujer te encerraban. Si pesamos en ello vemos como muchas acabaron en el psiquiátrico o suicidándose. El mundo era un lugar hostil para ellas.

¿Por qué es el libro que más te ha dolido escribir?

Precisamente por lo que te acabo de contar en la anterior pregunta. Y por la tragedia que fue su vida, su soledad, su incomprensión. También por la imagen que nos sigue llegando de ella. Es injusto. Ya hay documentales y libros que la narran de otra forma, y un así poca gente la conoce.

¿Cuáles son tus escritoras y/o ilustradoras de cabecera?

Me cuesta mucho seleccionar, me siento que si no las menciono a todas estoy traicionando a las demás, algunas de ellas son Piedad Bonett, Lara Moreno, Luna Miguel, Anne Sexton, Moderna de Pueblo, Sonia Pulido, Rebecca Dautre.