Vuelve la música en directo con mascarilla y versiones adaptadas del Primavera Sound, el Tomavistas...

Clara Hernández | Woman.es

El confinamiento provocó la cancelación de festivales musicales y conciertos, pero hay buenas noticias. Además de los distintos eventos musicales que se celebran y celebrarán en 'streaming', ya han surgido las primeras iniciativas para que la música vuelva a sonar en directo, con público. Eso sí, con estrictas cuotas de aforo y cumpliendo las medidas de seguridad correspondientes.

Carolina Durante, La Mala Rodríguez, Miguel Povedad o Xoel López son solo algunos de los muchos artistas que podrás ver y escuchar en recintos al aire libre muy pronto entre julio, agosto y septiembre gracias a distintos ciclos surgidos en la nueva normalidad o la versiones postconfinamiento de festivales asentados como el Tomavistas o el Primavera Sound. Atenta, porque las entradas vuelan. Estos son los festivales que sí se celebrarán:

Jornada Tomavistas Extra.

El festival del Parque de Tierno Galván, cuya edición oficial se traslada a 2021, celebrará durante ocho jornadas dos conciertos diarios cuando se ponga el sol.

Dónde y cuándo: En Madrid, del 3 al 10 de septiembre.

Cartel: Dorian, Leo, Carolina Durante, Menta, Novedades Carminha, El Cuerpo del Disco, Los Punsetes, Anabel Lee, Chucho, Tulsa, Nueva Vulcano, Yawners, Javiera Mena, Hinds, Melenas.

Entradas: Hay de dos tipos, mesas de dos y mesas de cuatro. Los precios rondan los 20-25 euros. Más información en la web de Tomavistas Extra.

Nits del Fórum.

La versión desescalada del Primavera Sound barcelonés, que es quien lo organiza.

Dónde y cuándo: De julio a septiembre, Barcelona.

Cartel: Zenet, Mala Rodríguez, Cecilio G + Pedro LaDroga, Christina Rosenvinge, Andrés Suárez, Los Punsetes, Leiti Sene, Carlos Sadness, Triángulo de Amor Bizarro, María Escarmiento, Mujeres, El Yiyo, Tribade, Mishima, Toundra, Smoking Souls, Ketama, Hinds, Angelus Apatrida, Los Mambo Jambo, El Drogas, Cariño, Javiera Mena, Kachimba, Capullo de Jerez, Kiko Veneno, Carolina Durante, Manel, Diego el Cigala, Amaia, La Habitación Roja, Dorian, Yung Beef,

Entradas: distintos precios en la web oficial.

Fes Pedralbes 2020

El festival más multitudinario de la península también se pone la mascarilla.

Dónde y cuándo: De julio a septiembre en los Jardins de Pedralbes.

Cartel: Van Morrison, Loquillo y Gabriel Sopeña, Pablo López, David Bisbal, Ana Guerra, Hombres G, Marlango, Miss Caffeina, Paco Ibáñez, Hotel Cochambre, Por fin viernes, Big Mouthers, Ainhoa Arteta, Diana Navarro, Mónica Green, Salvador Sobral, Abba the new experience, Los Secretos, Guitarricadelafuente, Varry Brava, Carlos Núñez, Manel Fuentes, Andrea Motis, Ara Malikian, Disco Inferno, Els Pets, etc.

Entradas: Distintos precios en su web oficial.

43 Gira en Kasas.

Conciertos especiales y exclusivos en jardines de casas y espacios.

Dónde y cuándo: De julio a septiembre, en casas de distintas ciudades españolas.

Cartel: Guitarradelafuente, Travis Birds (sí, la chica de la canción de 'El embarcadero', Izaro, Carmen Boza, Fetén Fetén, Emilia y Pablo, 84 en Sevilla.

Entradas: De 20 euros a 32. Más información en su web.

Flamenco on Fire

El popular evento de flamenco con espíritu 'indie' que se celebra en Pamplona celebrará su festival adaptado a las nuevas normativas.

Dónde y cuándo: Pamplona e Iruña, 26 y 30 de agosto.

Cartel: Homenaje a Sabicas.

Entradas y más información: Página del festival.

🔥 Flamenco On Fire regresará a Pamplona del 26 al 30 de agosto.



👏 ¡Muy pronto estará disponible la programación! #OnFire2020 #EternoSabicas pic.twitter.com/e2Y2ARkFOI — Flamenco On Fire (@flamencoonfire) July 3, 2020

Abre Madrid

Un nuevo ciclo de eventos culturales al aire libre en la capital.

Dónde y cuándo: Feria de Madrid, desde el 7 julio al 6 de septimbre.

Cartel: Los Secretos, Carlos Jean, Mastodonte (Asier Etxeandia y Enrico Barbaro), Manel, Sidonie, Xoel López, La habitación roja, Carlos Sadness, Diego el Cigala, Manel Fuentes, Los Chichos, Pedro el Granaíno, Mala Rodríguez, Omar Montes, Michael Legend, Miguel Poveda, Micah P. Hinson, Benavent, Di Geraldo.

Entradas: En mesas. Distintos precios. Más información aquí.

¡No queda nada para que Abre Madrid abra sus puertas! 🎉

Y como dice @elmonaguillo, veranito con espectáculos como el suyo y disfrutando como ni nos imaginábamos. 😎 Hazte con tus entradas: https://t.co/LPsACPiRU2 pic.twitter.com/Cbzw410f54 — Abre Madrid! (@EsAbreMadrid) July 1, 2020

Festival Porta Ferrada

Una nueva versión del festival a orillas del Mediterráneo.

Dónde y cuándo: Sant Feliu de Guixols (Costa Brava), julio y agosto.

Cartel: Hombres G, Pablo López, Stay Homas, Albert Pla, Nil Moliner, Los Secretos, Coque Malla, Jethro Tull, Arnau Griso, Ara Malikian, Sopa de Cabra, Amaral, Miguel Poveda, Manel, Les Amics de les Arts, Gala Lírica, Homenaje a Robert Gerhard, Concert 250 aniversari de Beethoven, Ramón Cardo.

Entradas: Diferentes precios en su web.