Eurovisión 2021 ya tiene favoritos, como Suiza, y esta es la posición que ocupa la canción española (pero aún no hay nada definitivo)

Clara Hernández

El próximo 22 de mayo tendrá lugar la primera final del Festival de Eurovisión desde 2019, después de que el año pasado fuera cancelada a causa de la epidemia por coronavirus. En 2021, sin embargo, nada frenará la celebración de la 65 edición del concurso musical, para el que ya la mayoría de países han presentado las canciones con las que competirán, entre ellos España y su candidata: la canción 'Voy a quedarme' que interpreta Blas Cantó.

Hace unas horas, coincidiendo con la incorporación del tema de Malta que cerraba la lista de canciones, nuevos sondeos y quinielas, emitidos por Eurovision World, comenzaban a circular por internet desvelando, para empezar, qué opciones son las favoritas (y despertando cientos de reacciones).

Al parecer, es Suiza y su canción 'Tout L'Univers', con la que el joven Gjon's Tears invoca al universo con un pop bello y místico, y un estribillo con arranques épicos, la que más está gustando a los eurofans, que últimamente, suelen mirar con buenos ojos las propuestas en solitario de solistas masculinos con un pop grave y emotivo. Según las estadísticas, Gjon's Tears tendría un 18% de probabilidades de ganar, el más alto por ahora de la lista.

El tema candidato de Malta, 'Je me casse', cantando por la voz poderosa de Destiny que recuerda a la de las grandes divas del soul pero con nuevos matices, y que incluye arreglos electrónicos festivos o la balada delicada de Bulgaria ('Growing up is getting old' por Victoria) así como el tema de Francia que interpreta Barbara Pravi, 'Voillà', y que evoca a la 'chanson' con un tono dramático, siguen a Suiza en el Top que, atención, aún no es definitivo (hace un mes, Finlandia se perfilaba como la más votada).

Y tras esta advertencia, nos lanzamos a buscar la posición de la propuesta española, 'Voy a quedarme', que defiende Blas Cantó y que ya en febrero no figuraba entre las favoritas. Los últimos listados no nos dan mejores noticias y la canción candidata española ocupa el puesto 38 de un total de 40 (si se cumplieran los pronósticos actuales, quedaría la antepenúltima en el palmarés).

La información no ha debido de alegrar especialmente a Blas Cantó, que ya trabaja en introducir algunos cambios en el tema, según ha revelado en el programa 'Pasaporte Eurovisión'.

Al parecer, la idea es enfatizar la parte íntima del tema, manteniendo el inicio 'a capella' pero con modificaciones. También habría cambios en la segunda estrofa. ¡Ya estamos deseando conocerlos!

