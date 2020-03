Eurovisión no sobrevive al coronavirus... y esto es lo que dice Blas Cantó

Después de que la crisis del coronavirus haya provocado la cancelación de conciertos, bodas célebres (y anónimas), desfiles, programas de televisión ('Operación Triunfo' se despedía hace unos días tras ofrecer una emisión atípica, con el presentador desde el salón de su casa) o ligas deportivas, el Festival de Eurovisión, que tenía programado celebrarse los días 12, 14 y 16 de mayo en Rotterdam, estaba en el punto de mira. Finalmente, este miércoles la organización daba al fin la noticia: el certamen de la canción no se celebrará, por primera vez en su historia, que dura ya 64 años.

"Lamentamos profundamente tener que anunciar la cancelación del Festival de Eurovisión 2020 en Rotterdam. Sin embargo, creemos que la expansión del Covid-19 a través de Europa -y las restricciones impuestas por los gobiernos de los países participantes y del anfitrión, Holanda- ha hecho que hayamos concluido que es imposible continuar con los eventos en directo tal y como estaban planeados", ha compartido el concurso en su perfil de Twitter.

La organización, que asegura sentirse "descorazonada", no prevé, además, organizar un nuevo festival hasta el año que viene, según sugiere su texto, que habla de conversaciones con el país anfitrión "sobre Eurovisión 2021".

