Los escándalos 'filtrados' por Anonymous más perturbadores: del 'asesinato' de Lady Di, al de Michael Jackson, Dj Avicii...

La muerte de George Floyd, que ha hecho saltar a miles de manifestantes a las calles y ha revolucionado las redes, también ha sido el punto de partida que ha marcado el retorno de Anonymous, ese grupo de hactivistas encaretados y clandestinos que nació en 2003 y que, desde entonces, ha puesto en un brete a sociedades de derechos de autor, a la Cienciología, a la española Ley Sinde, a empresas tecnológicas (argumentando la defensa de la libre circulación de información, sin censuras) u a otras por su bloqueo económico a WikiLeaks.

Ahora, el caso de George Floyd que ha conmocionado a gran parte de Estados Unidos y el planeta, y que ha inspirado el eslogan de 'Black lives matter' ('Las vidas negras importan'), ha sido también el motivo que ha empujado a la acción a Anonymous, que permanecía en silencio desde hace unos años.

Tras la muerte del estadounidene, Anoymous bloqueó los sitios web del Departamento de Policía de Minneapolis y aseguró en un vídeo que desvelaría "el historial terrible de violencia y corrupción" que escondía ese departamento. Desde entonces, no ha permanecido quieto y ha compartido escándalos de todos los linajes, en los que se citan nombres como Justin Bieber o Lady Di.

Estos son los supuestos casos 'aireados' por Anonymous y otros que se han viralizado en las redes y que parten de usuarios a raíz de la toma en acción de Anonymous.

1. Donald Trump, involucrado en el caso Epstein de abuso de menores.

Según la organización, el presidente de Estados Unidos está involucrado en este caso que toma el nombre del multimillonario Jeffrey Epstein, amigo de Donald Trump, Bill Clinton y Harvey Weinstein, que fue condenado en 2019 por crear una red de explotación de menores, se suicidó después en prisión y ahora ha inspirado un documental de Netflix. "Tú ordenaste el asesinato de Jeffrey Epstein para ocultar tu historial de tráfico y violación (de niños)", ha escrito el colectivo en un mensaje en Twitter dirigido a Donald Trump, que aporta como prueba un archivo de descarga del 'Pequeño libro negro (de Jeffrey Epstein)' que, supuestamente, enumera algunoas de las personas que asistieron a sus 'celebraciones'.

We need your help amplifying this and finding more information on #Epstein's net of conspirators. You can start by searching inside his personal address book the infamous 'little black book'; see any familiar names? Post them in the #OpDeathEaters hashtag. https://t.co/yKv5ng7gW5