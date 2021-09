Berta Vázquez desvela su faceta musical en Museum: "La cara oscura siempre es más intensa para crear"

La actriz de 'Vis a vis' se ha unido al productor musical Afkar para crear Museum, un proyecto de música electrónica que navega por el downbeat, realidades lisérgicas y letras, muchas veces, biográficas.

Clara Hernández

Tras meterse en la piel de Rizos —uno de los personajes más queridos de la ficción 'Vis a vis' y el papel que la precipitó hace un lustro a la fama— Berta Vázquez no solo ha continuado desarrollando su carrera interpretativa en la pantalla (pronto la veremos en la serie de Netflix 'Bienvenidos a Edén', que se encuentra en su fase final de producción). Además, esta actriz misteriosa y callada, a quien le gusta parapetar su belleza bajo sombreros de pescador, ha empleado el último año para explorar y desvelar sus facetas menos conocidas.

En 2022 está previsto que ya esté disponible su primer libro de poesía, que publicará Espasa. Pero ya antes, el pasado mes de junio, pudimos escuchar el primer single de Museum, el proyecto musical que ha montado junto al productor español Afkar y que, en ese primer tema, titulado 'Phase 7. Shizo', navega por la electrónica oscura, el downtempo, el synth pop, el R&B alternativo y las atmósferas lisérgicas acompañados por los rapeos fríos y delicados de la artista.

Hablamos con la modelo, bailarina, actriz y artista, así como con su compañero de andanzas musicales, Afkar, sobre este proyecto que, a algunos, les ha pillado completamente por sorpresa.

¿La música electrónica nace de gente que prefiere la soledad y el ostracismo del estudio, como un día dijo Najwa Nimri?

Berta: Personalmente me gusta la soledad pero en la música hay un momento que socializas y das y recibes energía, y luego hay otro momento en el que necesitas introspección. Yo utilizo la soledad como un lugar para recargarme energéticamente y volver a salir, pero al 100% solitarios, tampoco somos. Es un 'fifty-fifty'.

Afkar: Gracias a la música electrónica he compartido grandes momentos, ya sea cantando, bailando o yendo de fiesta. No creo que tenga ninguna relación con la soledad, incluso una armónica me parece un instrumento más solitario.

Berta, participaste hace años en un casting de 'La Voz'. ¿Tu pasión por la música viene de lejos?

Berta: Viene desde la infancia. El tema del casting de 'La Voz' es algo anecdótico a lo que no le doy más importancia. A lo largo de mi vida he tenido varios momentos en los que he intentado hacer algo más contundente con la música, pero no surgía la oportunidad. 'La Voz' fue uno de esos momentos.

Y después, Afkar y Berta, os encontrasteis...

Afkar: Nos conocimos hace 10 años y somos amigos desde entonces, el amor por la música nos unió.

Berta: Siempre hemos sido, primero, muy buenos amigos. Como los dos amamos la música —él ha sido músico a lo largo de toda su vida de una manera profesional—, siempre hemos hablado de que necesitábamos encontrar el momento de hacer y componer algo juntos.

Y salió el single 'phase 7. Schizo', que navega por la electrónica más oscura. ¿Os atrae más la cara afilada de la vida?

Afkar: Depende de para qué.

Berta: La cara oscura siempre es más intensa y más interesante para crear. La música es el lugar ideal para sacar esa parte más misteriosa de la que no solemos hablar: nuestros problemas, nuestras tristezas, miedos, crisis... eso que se deja escondido.

La canción habla de evasión, de tapar sentimientos atosigantes con un delirio de fiesta, sexo y drogas. ¿Está inspirada en la experiencia propia?

Afkar: Toda la música que hacemos está parcialmente inspirada en nosotros, es autobiográfica pero evidentemente exaltada mediante la música y el arte. Hay muchas frases dentro de las propias canciones que sí que nacen del interior y de la experiencia, pero luego forma parte de un contexto artístico dónde se exageran pequeñas cosas. Hemos creado a una protagonista de este primer álbum, 'A year without you', que cuenta su historia.

Berta: El álbum cuenta su historia, una ficción, aunque también hay experiencias personales. El escapismo es una cosa que todos hemos practicado en algún momento de la vida. Aunque parte de algo medio biográfico, no hacemos apología de esa evasión; es sacar a la luz algo a lo que los seres humanos nos exponemos cuando nos sentimos abrumados.

El que tu vida personal se convierta en centro de los focos como te sucedió a ti, Berta, ¿puede abrumar?

Berta: A veces es incómodo. Depende de la persona y de su carácter: hay gente que se siente más cómoda en la exposición y gente más reservada que es todo lo contrario. Yo, con los años, me doy cuenta de que me hago más reservada y necesito proteger mi espacio, y por mi trabajo me toca afrontar esa parte. Todo tiene un precio. A veces es poco incómodo pero se lleva.

Una crítica de vuestro single publicada en un medio especializado hablada de "magia de electrónica sintetizada y contaminada", "maestría del downtempo"... ¿Qué etiquetas os gustan más para vuestra música?

Berta: Me cuesta mucho poner etiquetas porque hay muchas diferencias entre los singles que forman el disco. No catalogaría nuestra música con una palabra. A lo mejor si hacemos otro álbum podría ser algo muy diferente. En todo caso es ecléctico.

Afkar: Es ecléctico, alternativo, experimental... en esos términos nos sentimos cómodos. A la hora de componer este trabajo hemos sido libres, no hemos comenzado con una idea concretas, hemos experimentado. A partir de ahí, cualquier etiqueta que nos pongan, a no ser que sea opuesta a lo que hacemos, siempre es interesantes y guay para debatir.

¿Somos lo que escuchamos, como asegura una importante emisora musical?

Afkar: Lo que escuchas puede cambiar tu estado de ánimo aunque la frase me parece un poco radical. Sin duda, si estás triste y te pones una canción aún más triste, puedes sentirte a gusto y en sintonía pero si te pones una canción feliz, puedes cambiarlo todo.

Berta: Creo que, por ejemplo, la radio (musical) tiene un poder cuando emite la música que representa a las masas y la pincha de manera repetitiva y constante. Al final, esa música se te mete y te condiciona culturalmente con sus letras de canciones, sus estilos y su energía, como pasa con el reggaeton. Creo que la radio puede condicionar la cultura, a lo que prestamos atención o lo que nos inspira curiosidad.

¿Y vosotros qué escucháis?

Afkar: Estoy enganchado a Snow Tha Product.

Supongo que tú, Berta, no escucharás mucho la radio, por lo que has dicho...

Berta: Al final quiero ser libre de elegir lo que me apetece escuchar y descubrir artistas o redescubrir a otros a los que no había prestado atención; incluso, de otras épocas. Ahora mismo estoy escuchando mucho rap, a Jay-Z. Admiro no solo su música y su arte, sino lo que dice en las entrevistas. Me parece un genio. Me gusta la persona y el personaje.

Berta, bailas, cantas, actúas, escribes... ¿queda en tu vida hueco para las ciencias y los números?

Es verdad que escribo un libro de poesía con Espasa, se presentará el año que viene. En cuanto a las ciencias y las mates, me encantaría dedicarlas más tiempo más adelante, cada vez me gustan más y me parecen más filosóficas.

¿Qué echas de menos de la cárcel de 'Vis a vis'?

Berta: A mis compañeras. A todas.

Mira también el vídeo en el que Afkar y Berta Vázquez (o 'Birtukan') nos revelan cosas personales en un test rápido. Por ejemplo, cuál fue su primer empleo (y te vas a sorprender) o si han sido detenidos alguna vez.

A lo largo de los últimos años, Berta Vázquez nos ha dejado fotos y posados sobresalientes. Mira una selección: