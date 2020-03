Hablamos con el creador y protagonista del vídeo que Kim Kardashian se ha encargado de expandir entre millones de usuarios.

Clara Hernández | Woman.es

Esta semana, Kim Kardashian nos sorprendía y alegraba la cuarentena subiendo a su 'stories' un minivídeo en catalán que, posiblemente, habías recibido ya a través de algún grupo de WhatsApp. Se trata de un meme que, con mucho humor, muestra cómo un padre se camufla con un cartel en el que ha pintado un trozo de sofá para que su hija pequeña no le encuentre. "Oh, no hi és! ", ("Oh, no está"), exclama la niña en catalán, decepcionada, al llegar a la habitación.

Una idea que poso en pràctica per evitar el #pitjorconfinament amb nens. @sempresaludava @soler_toni Tot i que corre per tot arreu, l'autor sóc jo mateix ;) https://t.co/cfTc7UDNqG — Txoler FX (@txoler) March 17, 2020

El vídeo, que ya circulaba velozmente, especialmente por los grupos donde abundaban padres con hijos pequeños, alcanza ahora, presumiblemente, cuotas de visionado estratosféricas desde que la musa de Instagram lo compartiera con sus 163 millones de seguidores.

Pero, ¿quién es el autor de ese vídeo? Se llama Álex Soler, (Txoler FX en sus redes), trabaja en Marketing Digital y crea ese tipo de vídeos por afición. Y es, también, quien protagoniza las secuencias junto con su hija, que "en ese momento tenía unos 5 años y hoy tiene 9", explica Álex, al otro lado del teléfono. Porque, efectivamente, este meme que se han convertido en uno de los símbolos de la cuarentena y que ha hecho reír (y fantasear) a tantos progenitores confinados, no fue inspirado por el Covid-19, sino que tiene aproximadamente cinco años (de hecho, su autor apenas recuerda ya qué fue lo que le motivó a crearlo). Pero es igualmente válido.

¿La clave de su éxito? "Supongo que todos los padres del mundo desearían tener un cartel así para pasar inadvertidos ante sus hijos en algún momento. Porque todos los padres y madres lo necesitamos alguna vez, porque hay momentos en que no puedes más, aunque luego te guste jugar con tus hijos y no los cambiarías por nada del mundo, claro", reflexiona el creador, que está "supercontento" de la trayectoria 'kardarshiana' que está tomando su vídeo (de hecho, ya ha subido a su perfil de Twitter una foto humorística en la que posa con un cartel que reivindica ser el autor del vídeo de Kim Kardarshian, ya que su nombre no es citado dentro del archivo).

Pese a la alegría, la conclusión que saca de todo lo ocurrido, sin embargo, es una lección de prevención: "La conclusión que he sacado es casi una enseñanza, pero no para hacer marketing viral, sino al revés: una enseñanza para que los niños y los jóvenes vean el poder de las redes. Hay que tener cuidado con las redes: tú le envías un vídeo a un amigo y no sabes dónde puede llegar; bueno, sí lo sabes: puede llegar a todo el mundo".

Aunque su vídeo más célebre no fue inspirado por la cuarentena, otros de Álex Soler sí lo han sido. Por ejemplo, el último que cuelga de sus redes, que también se centra en el caos familiar. En su caso, aparece hasta una avestruz. ¡Eso sí que nos da envidia! Míralo a continuación: