Si uno de tus propósitos para el nuevo año es ser más organizada, necesitas una agenda (tan bonita y práctica) como estas.

Nuevo año, nueva década... ¡y nueva agenda!

Si tú también eres fan de los artículos de papelería, seguro que ya te has hecho con una agenda anual para el 2020 (como la que te regalábamos con la revista Woman del mes de diciembre) o, en su defecto, la habrás pedido en tu carta a los Reyes Magos. Pero, si todavía no te has decidido a comprarla, nosotras hemos recopilado 14 agendas y 3 planificadores, con diseños preciosos y para todos los gustos, para que puedas empezar el año con todos tus asuntos en orden.

Al fin y al cabo, ser más organizada está en el top 5 de propósitos para el Año Nuevo (junto con hacer ejercicio, comer sano...) y para ello es fundamental contar con una agenda en nuestro escritorio. Y es que, si estás pensando en ser más ordenada, el primer paso es dejar de llenar el móvil de alarmas con tus tareas pendientes, que (seamos realistas) siempre acabas posponiendo.

¿Sabes que el simple acto de escribir una cita en papel nos compromete psicológicamente a cumplirla? Además, elaborar una lista con los quehaceres diarios nos obliga a poner en orden las prioridades de la jornada y nos ayuda a programar los tiempos que le vamos a dedicar a cada proyecto, de manera que podemos ser más productivas. Asimismo, apuntar a principios de cada mes las fechas señaladas es el método más efectivo para que no se te pase ningún cumpleaños, aniversario o evento importante.

Por este motivo, no debería sorprendernos que, en plena era del 2.0, cada vez sean más populares las marcas de agendas, 'planners', 'bullet journals' (básicamente, un bloc de notas en blanco para que cada persona pueda adaptarlo a sus propias necesidades) y demás métodos analógicos de planificación.

Un último motivo para comprarte (o pedirle a los duendecillos de la Navidad) una agenda para el 2020: los nuevos diseños son tan originales y bonitos que te alegrarán el día solo con verlos. ¡Disfruta!