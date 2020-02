El monumental zasca de Cara Delevingne a Justin Bieber: "si no tienes nada en contra de mí, ¿por qué no me desbloqueas?"

La top vuelve a demostrar que no tiene pelos en la lengua.

Woman.es

Cara Delevingne no ha venido a este mundo a hacer amigos ni falta que le hace. No le teme a nada ni a nadie, y por eso su perfil de Instagram es uno de nuestros favoritos: se moja con naturalidad y honestidad; sabe de su posición como líder de opinión, y la ejerce como tal. Pocas celebrities combaten de frente lo que consideran injusto como lo hace ella. Le da igual que el "enemigo" sea Ivanka Trump, el patriarcado, R Kelly, el cambio climático... o Justin Bieber.

No sabe dónde se ha metido Justin (a estas horas ya debe saberlo de sobra, en realidad). El cantante acudió como invitado al show televisivo de James Corden y se vino arriba, literalmente. En la sección 'Spill your guts or fill your guts', en la que los entrevistados se enfrentan a la opción de escoger entre responder preguntas incómodas o comerse algo, a priori, desagradable, Bieber prefirió afrontar el reto de ordenar, de su preferida a la que menos, los nombres de tres amigas de su mujer, Hailey Bieber, en vez de comer pene de toro.

Esos nombres eran Kendall Jenner, Gigi Hadid y Cara Delevingne, justo el orden en el que la estrella canadiense las colocó según sus preferencias argumentando que pasa mucho tiempo con la primera, a la que catalogó como una "muy buena amiga" de ambos, pero que apenas lo ha hecho con las otras dos. Hasta aquí, todo iba bien, ya que de ser cierto, algo que no tenían por qué dudar los espectadores, la respuesta parecía lógica. Peeeerooooo...

Cuando nadie lo esperaba, apareció Cara para poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo? Con dos fotos de Justin y ella y un comentario junto a ellas demoledor: "Ahora vs. Entonces. Si no tienes nada en contra de mí, entonces ¿por qué no me desbloqueas? Te amo @haileybieber – Debió de haberse comido el genital de toro”. ¡Boom, qué zasca! El terremoto se sintió hasta en la isla más remota del Pacífico.

De golpe, nos hemos enterado de que Bieber tiene bloqueada a Cara en Instagram y que ambos sí tuvieron trato cercano, aunque ahora no debe de ser así por mucho que la modelo adore, según ella misma dice en la publicación, a su mujer. Menudo culebrón de primera división con el que nos hemos encontrado de repente.

Es probable que a esta hora siga mareado Justin del tremendo zasca que le ha dado Cara en público, porque si el comentario ya es duro, la verdad es que las dos fotos con las que lo acompaña son muy reveladoras: no tanto la primera, donde aparece Bieber alucinando con la belleza de Cara durante un desfile de Victoria's Secret en el que él puso la música, pero sí la segunda, en la que ambos aparecen en actitud divertida, con bastante química, jugando con la cámara y posando con la misma ropa incluso.

Mucho nos va a tener que convencer Justin si decide responder para que en este caso no nos pongamos de pie a aplaudir a la modelo por la respuesta implacable que le ha dado a su excolega.