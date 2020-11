El nuevo videoclip de Ariana Grande arrasa con sus looks y con polémica letra incluida

Cuidado con esto.

A sus 27 años es una de las artistas más exitosas de su generación. Nacido en Boca Ratón (Florida), Ariana Grande comenzó su carrera en los escenarios de Broadway a los 13 años y 14 años después puede presumir de estar en el olimpo de las diosas del pop junto a Lady Gaga, Madonna y Beyoncé (entre otras, que ahora no podemos nombrarlas a todas). De hecho, y tras el tremendo éxito del tema 'Rain on me', que la joven canta a dúo con la primera, ahora Ariana lanza nuevo videoclip de un nuevo tema que ha dejado a todos sus fans con la boca abierta.

¿El motivo? El primero de todos, sus looks. En él Ariana vuelve a demostrar que jugar a interpretar varios personajes es lo que mejor se le da y hemos de decir que nos ha recordado un poco a ese 'Ooops I did it again' de Britney Spears, en el mejor sentido de todos y salvando las distancias. En el video podemos ver como Ariana da vida a una científica que está creando un cyborg. El cyborg, obviamente, también es ella. Y lo que más nos gusta también es que tiene ese punto cómico por el que también es muy reconocida Ariana.

Sin embargo, y aquí entramos ya en el segundo motivo, la polémica ha estallado porque la letra de la canción es de todo menos poco subida de tono. El tema 34+35, o sea, 69, dice lo siguiente: "¿Puedes quedarte despierto toda la noche? Fóll*me hasta la luz del día. 34 35". Y bueno, otras frases de la canción incluyen frases como "cariño, es posible que necesites cinturón de seguridad cuando te monte" o "está abierto como una puerta, puedes entrar cuando quieras".

Unas frases que denotan que poco queda ya de esa niña que comenzó en esta industria musical con su coleta alta y su eyeliner bien marcado. No seremos nosotras la que juzguemos esta letra. Para gustos, colores.