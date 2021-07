Se puso en la piel de Ryan Shaver para la serie ‘Por 13 razones’

‘Tommy Dorfman quiere aclarar algo’: ese es el título con el que la revista ‘Time’ ha publicado una entrevista realizada a Tommy Dorfman, estrella de la pequeña pantalla a la que pudimos ver en la serie ‘Por 13 razones’. Disponible en Netflix, en ella interpreta al joven Ryan Shaver, que aparece en un total de once capítulos.

Con una llamada de atención como la que propone ese titular es lógico pensar que Dorfman revela algo de gran interés en el artículo y no cabe duda de que es un paso adelante que requiere mucha valentía. En esta entrevista, da a conocer su condición como persona transgénero y explica cómo ha sido este proceso con el fin de acabar con todos los prejuicios que rodean este tema.

Junto con dicha noticia, la actriz ha publicado diferentes imágenes de la sesión de fotos de la publicación con un mensaje dirigido a sus seguidores. En él, reconoce que está “encantada de volver a presentarme como la mujer que soy. El pronombre que utilizo es el de ‘ella’”, ha apuntado al comienzo del texto en el que agradece el apoyo recibido por seguidores y personas de su misma condición.

“Estoy especialmente agradecida a todas las personas trans que recorrieron este camino, rompieron barreras y arriesgaron sus vidas para vivir auténtica y radicalmente como ellas mismas antes de hacerlo yo”, ha mencionado. Con ella, ha dejado caer que de no ser por personas que previamente se atrevieron a mostrarse como ellas mismas, es muy posible que no hubiera visto la oportunidad para hacerlo ella.

Esta confesión ha ido más allá del hecho de darlo a conocer públicamente ya que, a lo largo del coloquio publicado en dicha revista, ha detallado cómo ha sido este proceso de transformación. “Desde hace un año, me he estado identificando y viviendo en privado como una mujer, una mujer trans”, ha relatado, y ha querido aclarar que con ello “no ha salido del armario”, sino que “nunca dejó de hacerlo” desde el principio.

A pesar de su cambio físico, el detalle que más ha sorprendido es que la actriz ha decidido mantener su nombre, Tommy. “No voy a cambiarlo. Me llamo así por el hermano de mi madre, que falleció un mes después de que yo naciera y me siento muy conectada con ese nombre. Esta es una evolución de Tommy. Me estoy volviendo más Tommy”, ha apuntado.

Con este gran paso, la actriz quiere transformar el mundo del cine a través de personajes que le permitan ser ella misma en la gran pantalla. “Estoy pensando en cómo puedo infundir mi cuerpo trans en el cine y la televisión. Lena Dunham me dio mi primer papel como niña el año pasado. Fue muy emocionante y valioso. Algunos días me siento como si tuviera 14 años”, ha añadido.

Si bien no ha sido un proceso fácil, la actriz ha confesado que se ha sentido muy apoyada por una de sus parejas: “Estuve en una relación de nueve años con un hombre gay. Hemos tenido conversaciones increíbles para redefinir nuestra relación como amigos. La transición ha sido liberadora y esclarecedora”, ha dicho. Nada mejor que la empatía en una transformación como esta.