El actor, que ahora se llama Elliot, destaca la discriminación a la que se enfrenta, todos los días, la comunidad trans.

No sabemos cuánto tiempo estuvo Ellen Page dando vueltas al post que finalmente publicó este martes en su perfil de Twitter y que se ha convertido en uno de los más leídos del día. Seguramente, mucho. En él, la actriz a la que conocimos en la película 'Hard candy' (2005) y, después, vimos en la preciosa 'Juno', papel por el que fue nominada a los Oscar, ha compartido con sus seguidores unas palabras sinceras y muy personales, que revelan que es transgénero y que hablan, además, de diversidad, piden reflexión y transmiten el esfuerzo que, seguramente, tuvo que realizar para compartirlas.

"Hola chicos, quiero compartir con vosotros que soy trans, que mis pronombres son "él" y "ellos" y que mi nombre es Elliot. Me siento afortunada de estar escribiendo esto, de estar aquí, de haber llegado a este punto de mi vida", comienza.

"Me siento desbordada de gratitud por la gente increíble que me ha apoyado a lo largo de este viaje. No sé por dónde empezar a expresar lo importante que es sentir que finalmente amo quien soy lo suficiente para perseguir mi auténtico yo. He sacado inspiración sin fin de la comunidad trans. Gracias por vuestro coraje, vuestra generosidad y trabajo incansable para hacer de este mundo uno más inclusivo y compasivo", continúa, antes de asegurar que ella también se hará eco de ese apoyo con el fin de lograr una sociedad más igualitaria y con más amor.

Porque Elliot también habla del miedo a la reacción de los demás y de cifras que delatan una discriminación feroz y que nos invitan a hacer examen de conciencia: "Pido paciencia. Mi alegría es real pero también es frágil. La verdad es que, a pesar del profundo sentimiento de felicidad de ahora mismo y siendo consciente de lo privilegiada que soy, también estoy asustada. Tengo miedo de la invasión, el odio, los chistes y la violencia".

"Quiero hacer el cuadro completo: las estadísticas son impactantes. La discriminación hacia la gente trans es enorme, insidiosa y cruel, y tiene consecuencias terribles. Solo en 2020, al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayoría de ellas eran mujeres trans negras y latinas".

"A los líderes políticos que trabajan para criminalizar los servicios sanitarios para trans y niegan nuestro derecho a existir, y a todos aquellos que tiene acceso a una plataforma masiva para esparcir hostilidad contra la comunidad trans: tenéis sangre en vuestras manos. Porque desatáis una ira y una rabia vil y degradante que pesa sobre los hombros de la comunidad trans, una comunidad en la cual el 40% de los adultos ha declarado que ha intentando suicidarse".

"Ya basta (...). Estáis hiriendo a gente. Yo soy una de esas personas y no nos callaremos ante vuestros ataques".

"A toda la gente trans que tiene que lidiar con acoso, autodesprecio, abuso y amenazas violentas todos los días: os veo, os amo y haré lo que pueda para cambiar este mundo para que sea mejor".