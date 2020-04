La tierna foto con mensaje de esperanza con la que Tamara Falcó ha vuelto a Instagram

Tras la muerte de su padre, la empresaria ha encontrado la ilusión en su pequeño sobrino.

"Here comes the sun" cantan Los Beatles, una frase que cobra más sentido y fuerza que nunca en los días difíciles, esos en los que se ve todo como en las mañana de invierno con niebla y el cielo encapotado, paisaje dominado en exclusiva por el gris.

Cada persona tiene que buscar ese faro que le guíe para encontrar el sol atravesando el mar de niebla al que se están enfrentando desgraciadamente miles de personas que han tenido que despedir en la distancia a sus seres queridos en las últimas semanas, la mayoría a causa da la maldita Covid-19. Una de esas personas es Tamara Falcó, que parece haber encontrado su faro particular, uno que emite una doble luz: terrenal, la de su sobrino Miguel; y espiritual, su fe.

"La primavera siempre ha sido símbolo de la vuelta a la vida 🌸 Mi ahijado Miguel con su añito recién cumplido me recuerda justamente eso 🤍 #seguimosrezando #cuaresmaencasa", ha escrito la empresaria en la última imagen que ha compartido en su perfil oficial de Instagram, la primera desde que publicó dos fotografías sobre el fallecimiento de su padre, Carlos Falcó, una para despedirle y otra para agradecer el cariño que ha recibido su familia tras la desgraciada pérdida y el trato de los sanitarios al marqués de Griñón en los últimos días de su vida.

Esta fotografía es especialmente tierna, además de por el mensaje ya mencionado con el que la acompaña, porque en ella aparece junto al pequeño Miguel, el hijo de su hermana Ana Boyer y el tenista Fernando Verdasco, al que nos recuerda muchísimo el niño, que acaba de cumplir sus primeros doce meses de vida.

Es una publicación llena de amor, de esperanza y de vida. Al fin y al cabo, esta sigue su curso, con todas sus dificultades. Son muchas las que está dejando a su paso el coronavirus, que no distingue entre personas famosas o anónimas. Tamara y su familia son uno de los rostros visibles de la cara más dura de la emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos, y mensajes y fotografías como la que ha compartido la ganadora de MasterChef Celebrity pueden ser un ejemplo de inspiración para todas aquellas personas que lo están pasando especialmente mal durante este confinamiento.

Sirva este texto para enviar un abrazo virtual lleno de cariño a todos vosotros desde la redacción de Woman.