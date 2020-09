La tenista Carla Suárez confirma que padece linfoma de Hodgkin y el mundo del deporte se vuelca con ella

Justo la misma enfermedad que acaba de superar Dani Rovira.

Desgraciadamente el cáncer no da tregua. Justo unos días después de que Dani Rovira nos alegrara el verano anunciando que estaba curado del linfoma de Hodgkin que le había sido detectado a comienzos de año, la tenista Carla Suárez acaba de anunciar que precisamente padece dicha enfermedad, un tipo de cáncer que ataca al sistema linfático.

Aunque los titulares de índole sanitaria, por motivos obvios y completamente justificados, se los lleva mayoritariamente en este 2020 la COVID-19, el cáncer sigue siendo el responsable de demasiadas noticias negativas. Ahora ha sido la deportista canaria la que ha confirmado en sus perfiles de redes sociales un diagnóstico que llevaba esperando varios días a tenor de sus publicaciones anteriores, en las que había argumentado problemas de salud y estar a la espera de los resultados de dichas pruebas para explicar por qué no podía participar en el US Open de tenis que acaba de comenzar en Nueva York.

"Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante las adversidades", ha escrito la grancanaria junto al vídeo en el que ella misma explica que tendrá que afrontar "seis meses de quimioterapia". ‬

Carla, que mañana 3 de septiembre cumplirá 32 años y que hace unos meses había anunciado que esta iba a ser su última temporada como profesional de la raqueta, es una de las tenistas más queridas del circuito, y por extensión lo es también del deporte español. Se lo ha ganado a pulso con su ejemplo dentro de la pista a lo largo de su dilatada carrera y con su manera de ser fuera de ella. Y la prueba de ello ha sido la masiva respuesta que ha tenido el anuncio de su enfermedad entre ambas comunidades, tanto la tenística a nivel mundial como la deportiva en España.

Novak Djokovic, número uno del mundo de su deporte en categoría masculina, fue de los primeros en mandarla un mensaje de admiración y fuerza. "Carla, eres una luchadora y no tengo ninguna duda de que superarás esto. Mantente positiva y vuelve pronto".

Como el suyo, le han llegado reconocimientos y palabras bonitas en público de Rafa Nadal, Juan Martín del Potro, Stan Wawrinka y un sinfín de tenistas masculinos más. Y exactamente igual desde el circuito femenino, empezando por su compañera de batallas deportivas en el equipo nacional, Garbiñe Muguruza, que le dedicó su primera victoria en el Grand Slam neoyorkino. Petra Kvitova, Simona Halep o Kim Clijters son otras de las estrellas del tenis femenino que no han dudado en mostrar su apoyo a Carla en este duro momento personal.

Carla, you are such a fighter and I have no doubt you’ll get through this. Stay positive and come back soon. 🎾 muchas suerte 🙏🏼 https://t.co/lf4jpLFvts — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 1, 2020

Esta victoria se la dedico a @CarlaSuarezNava. Una década de momentos inolvidables. Estoy contigo, fuerza. pic.twitter.com/5cd0EWzvKi — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) September 1, 2020

Mucha fuerza Carla en estos momentos duros de la vida. Seguro que como dices con positivismo, la fuerza que siempre has tenido y la ayuda necesaria lo consigues!

Un beso grande 😘 https://t.co/GKg0IcENO5 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 1, 2020

🙏🏻🙏🏻🤗🤗 — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 1, 2020

Carlita.. If I know somebody who can deal with this, it’s you! You are a fighter and great champion with lots of positivity. Sending you strength and hugs 🤗 — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) September 1, 2020

Carla. I’m so shocked and sad to read this news. I’m thinking of you and know that a strong and special person like you can get through this. Big kisses, Simo 🤗 — Simona Halep (@Simona_Halep) September 1, 2020

Del mismo modo lo han hecho también estrellas de nuestro deporte como la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, la estrella de la NBA Pau Gasol, o el exfutbolista Carles Puyol, mítico capitán durante muchos años del F.C. Barcelona, equipo del alma de Carla Suárez, futbolera y culé reconocida.

Carla, además, está muy apegada a Barcelona, donde se mudó siendo muy joven para perseguir el sueño de ser tenista profesional, sueño que ha cumplido con creces -llegó a ser en febrero de 2016 la sexta mejor jugadora del mundo según el ranking WTA-.

Muchísimo ánimo y fuerza, Carla ❤️💪 — Carolina Marín (@CarolinaMarin) September 1, 2020

Mucha fuerza, Carla! Todos estamos contigo! 💪🏽💪🏽💪🏽 — Pau Gasol (@paugasol) September 1, 2020

Mucha fuerza! 😘 — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 1, 2020

Le deseamos una pronta recuperación a Carla y aprovechamos estas líneas para mandarle un abrazo sincero y un cargamento entero de fuerza para el proceso de recuperación que tiene que afrontar de forma inmediata.

Ojalá pronto podamos contar que, como le ha dicho Dani Rovira por Twitter, se encuentre con él "al otro lado de la montaña", metáfora que el actor y cómico utilizó para explicar cómo había sido el tratamiento con final muy feliz que le ha permitido curarse de este cáncer que afortunadamente tiene un pronóstico optimista según los expertos.