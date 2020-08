Dani Rovira nos ha dado una de las mejores noticias del verano: ¡se ha curado del cáncer!

Así lo ha comunicado en sus redes sociales oficiales.

Woman.es

Hace seis meses el 2020 empezó ya a dar síntomas de que se iba a torcer por completo. El coronavirus que tanto daño está haciendo ya rondaba amenazante por el ambiente cuando Dani Rovira confesó que sufría cáncer. Entonces lo hizo público con la misma naturalidad y sensibilidad con la que a lo largo de estos meses ha tratado todo lo relacionado con su enfermedad, un linfoma de Hodgkin.

Ya avisó, y así lo confirmaron los distintos especialistas consultados a raíz de su anuncio, que es es un tipo de cáncer con uno de los pronósticos más optimistas, pero casi nadie podía esperar que apenas medio año después del diagnóstico el actor fuera a anunciar una de las mejores noticias de este verano en el que tanta faltan nos hacen: ¡está curado!

"Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy. 6 meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras". Estas han sido las palabras escogidas por el cómico para comenzar el que seguramente ha sido el texto que más ilusión y emoción, en clave positiva, le ha hecho escribir de los muchos que han salido de su puño y letra en su vida.

En la leyenda en la que nos ha alegrado el día, que acompaña una imagen de Dani recordando a su buen amigo Pablo Ráez, fallecido a causa de una leucemia hace poco más de tres años pero que dejó un legado imborrable con su ejemplo en vida, Rovira se ha acordado de todo el mundo que le ha arropado durante este duro proceso de tratamiento y recuperación. "Nunca terminaré de agradecer a todas las personas (familia, personal sanitario, amigos, conocidos y desconocidos) que, de una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada", agradecimientos que el protagonista de 'Ocho apellidos vascos ha rematado con una mención especial para su pareja, la actriz Clara Lago: "El ser humano es, de raíz, maravilloso y he podido comprobarlo. Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. 🧡 Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme...".

Además, no ha querido cerrar la nota en la que ha confirmado que está curado del cáncer sin hacer gala de nuevo de uno de sus rasgos más característicos, la empatía. Dani no ha tardado ni un segundo en pasarse al lado de los que dan soporte emocional a todas las personas que no corren su misma suerte y que, por lo tanto, siguen poniendo todo de su parte junto a los profesionales sanitarios por superar el cáncer. A todos ellos, y a los que desgraciadamente no pudieron superarlo, les ha dedicado este chute de energía positiva que supone su cura: "Va por todos los que siguen subiendo cordilleras, y por todos los que, a pesar de darlo todo, no lo consiguieron".

Imaginamos como estarán Dani y los suyos con esta gran noticia, porque ha sido leerlo y llevarnos un alegrón tremendo por el que se ha ganado a pulso ser uno de los personajes públicos más queridos y respetados -haters aparte- de este país. Nada mejor que cerrar el texto de esta noticia que con su reflexión final a la hora de anunciarlo: "Estoy enamorado de la vida. No soy mejor que nadie pero, de lo que estoy seguro es de que el Dani que ha llegado a la cima, es infinitamente mejor que el que hace un año andurreaba por llanuras sin importancia. Y va por ti, querido amigo, héroe y profeta. Gracias por guiarme, Pablo. Tu mensaje y tu lucha sigue más presente que nunca".

Qué alegría, Dani.