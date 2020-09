Aunque a nosotras no nos sorprende, Salma Hayek reconoce que está de subidón porque a sus 54 años la sigan llamando para trabajar en el cine

Woman.es

Salma Hayek es una de las mejores actrices. A sus 54 años, la mexicana no para de trabajar y nos nos extraña porque tiene un currículum más que respetable. Cuando era prácticamente una adolescente, la actriz saltó a la fama por su papel en la telenovela Teresa y después todo vino rodado. Ahora con más de 30 años a sus espaldas en el mundo de la interpretación, la actriz no puede estar más satisfecha con todos los logros que ha conseguido. De hecho, ha confesado que siente un subidón cada vez que lo piensa.

Cuando arrancó su carrera en Los Angeles prácticamente tenía que suplicar que los directores le dieran trabajo, pero, ojo, que ahora su trayectoria es una de las más envidiadas. “Realmente me revitalizó que me ofrecieran papeles, pero antes los directores no me querían. Y que ahora vienen a mí, eso es lo que ha sido realmente estimulante”, confesó la actriz a OK! Magazine .

Con una maleta cargada de muchos sueños y sin tener ni idea de lo que estaba por venir, en 1988 la actriz mexicana se instaló en Hollywood. Ahora, hace balance y no puede estar más satisfecha de todo lo ocurrido. “Las cosas que han sucedido en mi vida son completamente inimaginables. Incluso en mis mejores ideas de mi destino más extraordinario, nunca imaginé cómo me siento en este momento”, ha dicho la actriz.

Y bien sí que se siente a juzgar por las fotografías que le hemos visto últimamente en su cuenta de Instagram. Salma hayek ha estado de vacaciones, ha descansado y también ha hecho eso que todas hemos hecho alguna vez: “darle al postureo en bikini”.