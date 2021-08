La actriz y cantante se ha sincerado sobre cómo fue realmente trabajar desde que fuese una niña para Disney, y ha confesado que el precio que pagó fue mucho más alto de que en su día imaginó

María Viéitez

No es nada nuevo que las estrellas infantiles que han trabajado como actores, actrices o cantantes desde que fuesen unos niños se sinceren años después sobre lo duro que es trabajar para la industria a una tan corta edad. Cualquiera se imagina cuáles son las bondades de ser una estrella desde la más tierna infancia: nuevos amigos, nuevas experiencias, ingresos… Pero son también muchos los inconvenientes y daños que puede provocar el trabajar tanto y a un nivel tan exigente desde que se es un niño.

Bella Thorne es una de las artistas que ha expresado en varias ocasiones lo difícil que puede ser la vida de una estrella infantil. La actriz reveló que trabajar en la industria del cine desde tan pequeña le obligó a vivir y trabajar bajo una constante y muy exigente presión. Y esta es una opinión que comparten otros muchos.

La última en hablar sobre su experiencia trabajando para Disney mientras era una niña ha sido Selena Gomez. La actriz y cantante ha revelado recientemente que firmar ese contrato con la cadena le obligó a renunciar a su vida. "Firmé mi vida con Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo", dijo.

Tras dejar de lado su carrera como actriz para centrarse en su música, Selena pensó que nunca volvería a la industria del cine y la televisión. Sin embargo, confesó que la propuesta de trabajar para la serie 'Only Murders in the Building' le resultó muy intrigante. Se trata de una serie de comedia estadounidense que se estrenará el próximo 31 de agosto en la plataforma de streaming Hulu y en Disney+.

"Lo que diría es que el nivel de sofisticación del material es la primera razón por la que quería hacer esto", ha explicado Selena. Y añadió: "cuando era una niña, no sabía lo que estaba haciendo. Sólo corría por el plató y ahora me siento como una esponja, y absorbo toda la sabiduría que puedo".

- Demi Lovato revela que sufrió daño cerebral y un ataque al corazón tras su sobredosis

- Xuxa, el mito infantil de los años 90: "Yo maté a mi madre"

Selena también expresó su gratitud por habérsele ofrecido este papel: "es muy agradable volver a la televisión y es agradable que me den el papel de mi edad real, lo que nunca ocurre. Así que estoy muy contenta de hacer esto".

Selena Gomez, de ahora 29 años, saltó a la fama cuando solo tenía 10, representando un papel secundario en la serie 'Barney and Friends'. Pero no fue hasta 2006 cuando hizo su debut como actriz con Disney Channel, formando parte del elenco de varias series del canal. Un año más tarde, en 2007, fue cuando empezó a trabajar en la serie que la lanzaría a la fama, 'Los magos de Waverly Place'.