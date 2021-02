Demi Lovato revela que sufrió daño cerebral y un ataque al corazón tras su sobredosis

"Los médicos dijeron que solo tenía cinco o 10 minutos más de vida". La cantante se confiesa en un nuevo documental sobre su vida.

Primero fue el de Britney Spears, ahora le llegó el turno a Demi Lovato. Los documentales acerca de las "niñas rotas de Disney" nos están confirmando lo que todos ya sabíamos, que la vida de una estrella infantil no es color rosa. Bajo el título de “Demi Lovato: Bailando con el diablo”, la estrella del pop se desnuda completamente y revela que sufrió un infarto y tres derrames cerebrales después de la sobredosis por la que estuvo hospitalizada en 2018 y tras la que casi pierde la vida. "Los médicos dijeron que solo tenía cinco o 10 minutos más de vida", afirmó la cantante en el tráiler del documental, que se estrenará el 23 de marzo en cuatro entregas a través de la plataforma YouTube.

La artista, de ascendencia mexicana, regresó a los escenarios en los Grammy del año pasado tras un periodo de rehabilitación después de caer en una sobredosis por consumo de fentanilo en el verano de 2018, que aún ocasiona secuelas en su salud. “Crucé una línea que nunca había cruzado. Quiero dejar las cosas claras sobre lo que sucedió”, afirma Lovato cuando recuerda ese instante en el que casi pierde la vida cuando tenía 25 años tras una sobredosis de heroína. La cantante lleva a sus fanáticos a su etapa más oscura, pero también se centra en las formas en que ha cambiado tras ese terrible episodio. “Estoy lista para volver a hacer lo que amo, que es hacer música”, aseguró.

"Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer", explicó la estrella.

Lovato aseguró que esos efectos secundarios le recuerdan lo que podría haber pasado y lo que sucedería si vuelve a "esa zona oscura otra vez". "Estoy agradecida por esos recordatorios, pero doy las gracias por ser alguien que no tuvo que hacer mucho para rehabilitarse. La rehabilitación llegó en el lado emocional", confesó. "Todo tenía que suceder para que pudiera aprender las lecciones que aprendí -añadió-. Estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora".

En el tráiler del documental, los amigos y la familia de Lovato, incluidos su madre y su padrastro, junto con su hermana, hablan sobre los momentos oscuros de la artista que la llevaron el límite y lo que sucedió después. Elton John también figura entre los entrevistados. “Cada vez que reprimes una parte de ti mismo, se desbordará”, dice Lovato en el tráiler.

El adelanto- que está disponible en el canal de Lovato en YouTube- también muestra a la intérprete durante todo el último año, incluso antes de su compromiso cancelado con el actor Max Ehrich. Ante las cámaras, detalla por qué sufrió una recaída tres años atrás. “Estuve sobria durante seis años y aprendí mucho de ese viaje ....de mi pasado”.

“Esa es una gran razón de por qué estoy haciendo esto. Estoy tan orgullosa del crecimiento que experimenté. Estoy realmente emocionada de compartir eso con la gente“, agregó.

La cantante dijo que no fueron solo las sustancias las que la llevaron a su “punto de ruptura”, sino también “traumas pasados” y situaciones que enfrentó dentro de la industria.

“Mientras continúe diciendo mi verdad, haré música que resuene con la gente”, afirmó Lovato. “Y ese es mi propósito. Soy una artista que se preocupa mucho por su comunidad, y mi comunidad es el planeta entero, así que siempre me esfuerzo por ayudar. Creo que mi trabajo solo se beneficiará ahora que he aprendido mucho sobre mí “.

Más allá de ser una indagación en la vida de la celebridad, el documental es un retrato íntimo de la adicción y del proceso de recuperación de la artista.