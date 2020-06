Rescatan el vídeo en el que Meghan Markle habla de racismo y se hace viral

"Para mí esto es algo muy personal, soy de dos razas", comienza diciendo la duquesa de Sussex

La muerte de George Floyd, el hombre negro al que un policía de Mineápolis asfixió durante casi nueve minutos, ha provocado una oleada de protestas en Estados Unidos. Muchos famosos se han sumado a la lucha contra el racismo y han utilizado sus redes sociales para pedir a sus seguidores que firmen peticiones para instaurar reformas que acaben con los abusos policiales y la discriminación a la minoría negra.

Y a raíz de estos movimiento se ha rescatado un vídeo de 2012 en el que Meghan Markle, en ese momento estrella de 'Suits', formaba parte de una campaña para hacer frente al racismo en EE UU y se ha hecho viral en las redes sociales.

"Me llamo Meghan Markle y estoy aquí porque creo que es una campaña muy importante de la que formar parte. Para mí, creo que es algo muy personal. Soy biracial y mucha gente no sabe cómo identificarme, y muchas veces he tenido que ser una mera espectadora de las cosas que me han dicho, a veces chistes ofensivos, o cómo me han llamado", comienza el vídeo la hoy duquesa de Sussex, luciendo una camiseta en la que se lee 'no toleraré el racismo'.

En el vídeo la esposa del príncipe Harry recuerda un momento triste en su vida cuando una persona se refirió a su madre como "nigger", término usado en Estados Unidos para referirse de modo despectivo y agresivo a los negros.

"Así que más allá de ser una cuestión personal creo que puedo ver el panorama de cómo está nuestro país ahora mismo, y cómo está el mundo, y cómo las cosas pueden mejorar... Tu raza es parte de lo que te define, el mundo te trata según te ve", y cuenta cómo desde que comenzó a viajar a otros países y ciudades fuera de Los Ángeles, se le "abrieron los ojos" y comprobó que había muchas ciudades en las que sus habitantes vivían todavía en sociedades con "mentes cerradas". "Cuando paraban en algún sitio para comprar comida, tenían que ir por la puerta de atrás para conseguir. Creía que eso se había quedado en aquellos días del pasado... pero tristemente se ve que no", recuerda haciendo referencia a sus abuelos, quienes viajaron desde Cleveland, hasta California.

"Espero que cuando llegue el momento de tener hijos la gente tenga la mente más abierta para ver cómo cambian las cosas. Tener un mundo lleno de mezclas lo hace mejor, más bello, más interesante", finaliza. Un deseo que evidentemente no se ha cumplido