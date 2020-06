Alejandro Sanz: "No hay nada más ruin y miserable que calificar a otra persona por el color de su piel"

El cantante condena el racismo con este emotivo y tajante mensaje que compartió con sus seguidores de Instagram.

La trágica muerte de George Floyd el 25 de mayo después de que el oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, lo asfixiara con su rodilla al cortarle la respiración durante 8 minutos y 46 segundos ha marcado un punto sin retorno. Estados Unidos vive estos días las olas de protestas más amplias, en extensión e intensidad, que recuerda este país desde el asesinato de Martin Luther King en 1968.

Solo que esta vez las protestas no solo se han hecho presenciales, el mundo entero se tiñó de negro. Las redes sociales funcionaron como otro medio de protesta a la que se sumaron estrellas del mundo del deporte, la música, el cine, el arte, la literatura, etc a nivel mundial. Los hashtags #BlackLivesMatter (las vidas negras importan, en castellano) y #BlackoutTuesday sumaron millones de menciones en Instagram y Twitter y entre los famosos españoles que no dudaron en mostrar su apoyo a la manifestación contra el racismo está Alejandro Sanz.

El músico madrileño publicó una imagen negra desde primera hora de la mañana el martes y hoy, un día después, ha querido compartir con sus más de 5 millones de seguidores una pequeña reflexión acerca de la situación que vive actualmente Estados Unidos. "Como vieron ayer, hicimos un apagón de redes contra el racismo y la gente respondió muy bien, todo el mundo respondió con decisión. Hubo gente que se calló y hay quién considera que eso es estar de un lado y yo también lo considero. Creo que en situaciones como esta y causas como estas no hay grises. Y yo que soy muy de centro, de buscar siempre el consenso, de buscar un punto en común en las disputas y discordias, en esta cuestión no hay grises no hay un punto en medio. Solo se puede ser racista o antiracista y yo soy antiracista y no tolero ningún tipo de racismo", comienza el mensaje que tiene más de 131.000 visualizaciones.

"Lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la vida de este hombre llamado Floyd es una vergüenza. Debería avergonzarnos a todos como especie y a los Estados Unidos en particular como país en el que se fijan tantas comunidades del mundo", continúa.

"Espero que el mal nacido que mató a ese señor no pueda dormir más en su vida, que su conciencia no le deje dormir nunca, y espero que en algún momento a todos los que piensan como él les caiga el veinte, se despierten de esa pesadilla en la que viven. Porque no hay nada más ruin y miserable que calificar a otra persona por el color de su piel", concluyó su mensaje.