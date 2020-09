¿Qué protagonista de 'High School Musical' ha anunciado que espera su primer hijo?

¡Qué emoción!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Parece que el tiempo no pasa (y menos en pandemia), pero lo cierto es que sí lo hace. Por eso cuando nos hemos enterado del embarazo de una de las protagonistas del éxito Disney 'High School Musical', por poco y nos caemos de la silla. Sí, amigas y amigos, ni sus actores son ya unos adolescente, ni nosotros tampoco. Y a ver, que es el curso natural de la vida, pero a veces da un poquito de vértigo. Las cosas como son. Pero vayamos ya, sin más dilación, al tema que nos ocupa hoy.

¿Qué protagonista de esta divertida y musical saga Disney acaba de anunciar que dentro de poco se convertirá en mamá por primera vez? ¡Ashley Tisdale! Efectivamente, la actriz, quien está casada con el compositor, Christopher French, ha anunciado la feliz noticia a través de su Instagram con dos bonitas imágenes de la pareja.

Una publicación que se ha llenado de felicitaciones para la feliz pareja que se casó en septiembre de 2014 y desde entonces forman uno de los matrimonios más estables de las colinas de Hollywood. En la cuenta del futuro papá, él ha optado por compartir otra instantánea en la que Christopher sujeta de manera cariñosa a Ashley por los hombros desde atrás y ella se mira la barriguita. Ideales, las cosas como son.

Una noticia que ha coincidido con el posible nacimiento del primer bebé de Gigi Hadid y Zayn Malik. Por si no te has enterado, el padre de la modelo escribió un poema que subió a redes sociales y se cree que era un homenaje a su nieto (o nieta, aún no sabemos el sexo). Eso sí, horas después borraba la publicación, ¿por qué? Seguiremos informando.