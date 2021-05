El príncipe Harry dice que Meghan Markle lloró antes de que se emitiera la entrevista con Oprah

El príncipe Harry ha hablado de la reacción "desgarradora" de Meghan Markle ante el acoso mediático antes de que su entrevista con Oprah Winfrey se emitiera en marzo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

En su nueva docuserie 'The Me You Can't See' (El yo que no puedes ver), que ha co-creado con Oprah Winfrey, el príncipe Harry ha hablado de cómo han creado este espacio con el objetivo de que los invitados se muestren reales, auténticos y, con suerte, el público se sienta identificado con algunas de las experiencias que comparten en él.

Días antes de la emisión de la entrevista de los duques de Sussex con la presentadora americana, el diario británico 'The Times' aseguró que la duquesa de Sussex se enfrentó a una denuncia por bullying presentada por uno de sus asesores cercanos durante su etapa como miembro de la realeza en activo en el Palacio de Kensington, algo que su oficina desmintió tajantemente. "La Duquesa está triste por este último ataque a su carácter, particularmente como alguien que ha sido objeto de acoso ella misma y está profundamente comprometida a apoyar a aquellos que han experimentado dolor y trauma", dijo un portavoz del Duque y la Duquesa de Sussex en un comunicado obtenido por 'People' en ese momento.

Recordando el calvario y los titulares sobre Meghan antes de la emisión de la entrevista con Winfrey, Harry dijo en 'The Me You Can't See' que su esposa realmente rompió a llorar una noche debido al "esfuerzo combinado de 'The firm' (la institución de la familia real) y los medios de comunicación para desprestigiarla."

"Me desperté a mitad de la noche al oírla llorar en su almohada porque no me quería despertar, porque yo ya tengo mucho con lo que lidiar. Es descorazonador. La abracé, hablamos y lloró y lloró."

Hablando de su propia salud mental, Harry revela en su docuserie que al "conocer y estar con Meghan, supe que si no hacía terapia y me arreglaba, iba a perder a esta mujer con la que podía pasar el resto de mi vida."

"Hubo mucho aprendizaje al principio de nuestra relación. Cuando dijo: 'Creo que necesitas ver a alguien', fue en reacción a una discusión que tuvimos. Y en esa discusión, sin saberlo, volví a ser el Harry de 12 años. En el momento en que empecé la terapia, y probablemente en mi segunda sesión, mi terapeuta se volvió hacia mí y me dijo: 'Parece que estás volviendo al Harry de 12 años'. Me sentí algo avergonzado y a la defensiva", añadió Harry. "Ella me dijo: 'No te estoy llamando niño. Estoy expresando simpatía y empatía por lo que te pasó cuando eras un niño. Nunca lo procesaste. Nunca se te permitió hablar de ello. Y, de repente, ahora surge de diferentes maneras como proyección'. "

Y continuó: "Ese fue el comienzo de un viaje de aprendizaje para mí. Me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja, dentro de esta familia, dentro de esta institución, estaba como atrapado en un proceso de pensamiento o una mentalidad".

A través de la terapia, Harry dijo que obtuvo "una de las mayores lecciones" de su vida. "A veces tienes que volver y enfrentarte a situaciones realmente incómodas y ser capaz de procesarlas para poder sanar. Para mí, la terapia me ha equipado para poder afrontar cualquier cosa. Por eso estoy aquí ahora. Por eso mi mujer está aquí ahora. Elegimos poner nuestra salud mental en primer lugar. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que seguiremos haciendo".