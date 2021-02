La actriz, Premio Feroz de Honor, participó el jueves en un acto convocado por la organización.

Clara Hernández

¿Se presentará Victoria Abril sin mascarilla el próximo martes, 2 de marzo, en el Teatro Coliseum de Madrid para recoger su Premio Feroz de Honor? Esta es la pregunta que circula por las redes después de que la actriz protagonizara este jueves un acto previo a los galardones cinematográficos a cara descubierta y que esgrimiera un discurso que tachaba de "coronacirco" y "plandemia" lo que rodea a la pandemia del Covid-19.

"Esto no es un Covid, esto es un coronacirco. Esto es un folletón de televisión con epidemia 1, epidemia 2, epidemia 3... Luego vendrá la californiana, la sudafricana que es más grave, la brasileña... y así vamos a estar...", explicó en dicha cita, una rueda de prensa por su galardón de honor.

Aunque los responsables del acto intentaron encauzar la conversación hacia temáticas de cine, Victoria Abril no dio su brazo a torcer porque, aclaró, tenía "ganas de hablar" y siguió arremetiendo contras las restricciones impuestas en Francia, el país en el que vive, por la forma en la que está gestionando la pandemia. Aunque especificó que todas sus impresiones eran por la situación francesa, no por la española.

Muy feliz y honrada de recibir el @premiosferoz de honor de este año.

🇫🇷 : Cette année j’ai l’immense privilège de recevoir le prix d’honneur des Premios Feroz, l’équivalent espagnol des Golden Globes, organisés par l’association espagnole des critiques de cinéma. pic.twitter.com/CKQfYiOTeB — Victoria Abril Official (@AbrilVictorina) January 14, 2021

"Macron, en Francia, había ya puesto el sistema de alerta sanitaria todo el año pasado y ha vuelto ahora a pedir todo un año de alerta sanitaria para poder meter decretazos y quitarnos ya no el 80% de nuestras libertades fundamentales y derechos, sino el 100%", indicó.

También subrayó las diferencias entre las medidas tomadas en Francia y nuestro país: "Allí no vamos a un restaurante, a un museo, no vamos a bailar, no nos podemos reunir desde hace un año; en España, puedes ir a restaurantes, a un bar, los hoteles están abiertos, hay rodajes, hay teatro, hay música... En Francia llevamos un año de casa al metro y al trabajo y vuelta a casa. Comer, poco, porque el toque de queda es a las 18.00 de la tarde y la gente sale a las 5 de los trabajos. Tienes que elegir entre recoger al niño y comprar algo de comida", se explayó.

No contenta con esto, también expuso sus dudas sobre las vacunas que se están desarrollando para poner freno a la enfermedad. "Toda la solución es la vacuna y es una vacuna que no han testado, que la están probando directamente con nosotros, con los seres humanos, con cobayas". "Esto no es una pandemia, es una plandemia", afirmó antes de que la desdijera el alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, quien compartía con ella escenario y ella agitara el precioso y llamativo kimono que llevaba puesto.

Una vez finalizado el acto, y por si habían quedado dudas, la presidenta de los Premios Feroz, María Guerra, expresaba en Twitter su total desacuerdo con lo expuesto por Victoria Abril.

"Debo dejar claro que no compartimos en absoluto la opinión de Victoria Abril sobre el Covid 19. Seguimos trabajando por unos Premios Feroz y una cultura segura", escribió.

Como presidenta de @PremiosFeroz debo dejar claro que no compartimos en absoluto la opinión de @AbrilVictorina sobre el #COVID19. Seguimos trabajando por unos #Feroz2021 y una cultura segura https://t.co/VeeBbvTfSn — María Guerra (@maguerram) February 25, 2021

Los Premios Feroz se celebrarán el 2 de marzo en el Teatro Coliseum de Madrid después de que la organización se viera obligada a cambiar su ubicación inicial, en Alcobendas, por el confinamiento de esta ciudad madrileña. Durante la ceremonia se hará entrega, además del Premio Feroz de Honor, el resto de estatuillas.

