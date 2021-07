Hace unos días, el equipo femenino de balonmano de Noruega fue multado por utilizar 'shorts' en lugar de bikini durante el partido por la medalla de bronce contra España que se disputaba en Varna, Bulgaria, una protesta con la que las jugadoras querían señalar la distinción sexista que existe entre hombres y mujeres en el deporte y que va en contra del reglamento. Como castigo, y por llevar una "vestimenta inadecuada", tal como justificó la Comisión Disciplinaria de la Eurocopa de Balonmano Playa 2021, se le impuso al equipo una sanción económica.

Según el código de vestimenta, los hombres tienen que llevar un uniforme compuesto por una camiseta sin mangas y unos 'shorts' mientras que para lase mujeres, se especifica que deberán llevar un uniforme que conste de "blusas" y "braguitas de bikini con un ajuste ceñido y cortado en ángulo ascendente hacia la parte superior de la pierna. La anchura lateral debe ser de un máximo de 10 centímetros".

Según reveló la jugadora Katinka Haltvik, esta fue una decisión que tomaron como equipo en el último momento para ver qué ocurría. Ahora, la cantante Pink se ha ofrecido a pagar por la sanción.

La multa impuesta al equipo es de más de 1.700 dólares y la cantante de 41 años no ha dudado en pronunciarse y hacer algo al respecto. "Estoy muy orgullosa del equipo femenino noruego de balonmano playa por protestar contra las normas sexistas sobre su 'uniforme'", escribió Pink en su cuenta de Twitter el sábado. "La federación europea de balonmano debería ser multada por sexistmo. Bien hecho, señoras. Estaré encantada de pagar las multas por ustedes. Seguid así", añadió.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.