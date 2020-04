La opinión de Vicente del Bosque sobre las donaciones de Amancio Ortega

Vicente del Bosque, uno de los hombres más queridos de nuestro país y ex seleccionador nacional de fútbol, se muestra a favor de las donaciones, pero matiza que el camino es la Sanidad Pública y no las manos privadas.

Woman.es

Vicente del Bosque y Amancio Ortega son dos de los hombres más admirados de nuestro país. El ex seleccionador nacional de fútbol con el que España consiguió llegar a lo más alto ganando su único Mundial, casi siempre ha destacado por la sensatez de sus opiniones.

El entrenador ha sido trendig topic tras opinar sobre las donaciones de particulares a la Sanidad Pública. En una entrevista a El Mundo Deportivo y a la pregunta sobre las donaciones que han realizado personajes públicos a España, siendo las más importantes y mediáticas las de Amancio Ortega, fundador Zara e Inditex, Vicente del Bosque respondió:. "Me parece muy bien la solidaridad y la caridad, que la gente sea generosa y haga donaciones a título personal, pero dotar a los países de los elementos esenciales para situaciones de emergencia es una responsabilidad de la Administración. Hay que creer en la sanidad pública y potenciarla"

El que fuera entrenador del Real Madrid añadía: "No tengo nada en contra de la privada, por supuesto, y quien la pueda y la quiera utilizar adelante, pero la pública es la que le garantiza un derecho de primera categoría a todo el mundo, tenga o no para pagarse un tratamiento necesario para su salud". "¿No se están fabricando respiradores en fábricas de automóviles? ¿Por qué no se crean en estas empresas divisiones para crear aparatos para la Sanidad Pública y que no haya que ir a comprarlos al extranjero?", añadía.

Además, preguntado por el papel del Gobierno y la oposición ha enfatizado: "Desde el más puro sentido común, creo que es mezquino intentar sacar rédito político a esta situación tan grave del coronavirus, con tantas muertes. Yo siempre he abogado por el diálogo y ahora tengo la sensación de que vamos a salir de esto más divididos como país y como sociedad".

Del Bosque aseguraba con mucha certeza: "Saber escuchar a los demás es importante, como lo es saber que no se puede tener siempre la razón. Pero aquí falta de eso".

La Fundación Amancio Ortega ha hecho ya compras de material sanitario para la lucha contra la pandemia del Covid-19 por importe de 63 millones de euros, ha donado ya 300.000 mascarillas y podría fabricar batas protectoras. Además, ha donado 25 millones de euros para crear un fondo común con los grandes del Ibex 35 y comprar material sanitario por valor de 150 millones para frenar el coronavirus .