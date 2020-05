Triste noticia.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Tenía 30 años y toda una vida por delante, sin embargo, Gregory Tyree Boyce aparecía muerto en su casa de Las Vegas el pasado 13 de mayo. El actor, quien interpretó a Tyler en la película 'Crepúsculo' era encontrado por uno de sus compañeros de piso. Un hallazgo que se tornaba más amargo si cabe todavía ya que junto a él yacía también el cuerpo de su novia, Natalie Adepoju, de 28 años de edad.

Una noticia que ha dejado con un muy mal sabor de boca a todos los fans y a todos los actores de la saga 'Crepúsculo' ya que Gregory, quien había jugado con las drogas en algún momento de su vida, parecía llevar años por el buen camino intentando retomar su carrera como actor.

Por si no te acuerdas de quién era él en la primera entrega de la saga vampírica, Tyler es el compañero de instituto de Bella que por poco la atropella con la camioneta. (Sí, 'spoiler', pero ha pasado ya mucho tiempo y si no la has visto ya, no sabemos a qué estás esperando).

Aunque aún no se ha revelado la causa oficial de la muerte, lo cierto es que fuentes consultadas por el periódico 'Daily Mail' aseguran que "un polvo blanco" fue encontrado al lado de los cuerpos. Habrá que esperar para saber si realmente estas muertes han sido fruto de una sobredosis o se trata de otro motivo de salud.

Una noticia que llega semanas después de que Stephenie Meyer anunciase nuevo libro. Efectivamente, el próximo 4 de agosto, Edward Cullen y Bella volverán a las páginas de un libro llamado 'Midnight Sun', en el que esta vez será el vampiro más reluciente de todos el que nos cuente su historia de amor con la humana y frágil Bella.