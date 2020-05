Fans de Crepúsculo: ¡Edward Cullen y Bella volverán a nuestras vidas en agosto!

Buenas noticias cuando parece que comenzamos a ver la luz al final de este tunel llamado pandemia. Aunque la desescalada también nos está suponiendo algunos retos bastante importantes (ánimo con las salidas y siempre realizarlas con seguridad), ahora nos hemos enterado de que la saga Crepúsculo va a volver a nuestras vidas. ¡Alegría! Efectivamente, Edward Cullen y Bella volverán a las páginas de un libro llamado 'Midnight Sun', en el que esta vez será el vampiro más reluciente de todos el que nos cuente su historia de amor con la humana y frágil Bella.

Han pasado quince años ya desde que el primer libro de esta exitosa saga literaria arrasara en todo el mundo y ahora 'Midnight Sun' contará, de nuevo, la primera parte de esta inusual historia de amor, pero desde la perspectiva de Edward. Para las que no os acordéis de cómo estaba escrita la primera novela, en ella la narradora era Bella y nunca pudimos descubrir qué estaba pasando por la mente de Edward.

"El 4 de agosto se pondrá a la venta. Estoy muy contenta, aunque me daba un poco de miedo que este no fuese el momento perfecto para su lanzamiento, ya que estamos atravesando tiempos complicados. Sin embargo, seguir esperando para lanzarlo no me parece justo para todos aquellos que lleváis tanto tiempo esperando", ha dicho su autora, Stephenie Meyer en el programa Good Morning America.

JUST IN: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.” Find the details here: https://t.co/IHD4UfAkkI pic.twitter.com/ZY3ZqnBahG