Meghan Markle y el príncipe Harry conceden su primera entrevista en televisión a Oprah Winfrey y esto es todo lo que hemos visto en el adelanto

Qué poco queda para que, por fin, podamos ver la entrevista de Meghan Markle y Harry de Inglaterra. La pareja no deja de darnos noticias y no noticias cualquiera, ¡sino las mejores! Después de anunciar que va a ser mamá por segunda vez con una preciosa foto que a todos nos pilló por sorpresa, ahora ya podemos disfrutar del adelanto de la entrevista que Oprah Winfrey, la presentadora de televisión más famosa de Estados Unidos, le ha hecho a la pareja. De momento, tal y como imaginábamos, ya hay varios titulares jugosos que darán mucho de lo que hablar. Y, ojo, que esto es solo el aperitivo.

Para abrir boca (porque la entrevista íntegra, que han calificado como “íntima” se emitirá el 7 de marzo), la CBS ha lanzado un ‘teaser’ de 30 segundos con algunas declaraciones de los duques de Sussex. Antes de nada, la presentadora quiso dejar claro que la pareja no había puesto ningún tipo de veto a ninguna pregunta. "Solo quiero dejarle claro a todos que no hay un tema que esté fuera de los límites", comentó.

Apenas hay declaraciones de Meghan o de Harry, pero sí está claro que las preguntas de Oprah van directas al grano. "¿Estuviste en silencio o te silenciaron?", le preguntó Oprah. Más adelante, añade: "casi insuperable, suena como si hubiera habido un punto de ruptura".

Eso sí, Harry de Inglaterra, reconoce en esos 30 segundos, lo que todos sospechábamos cuando se marcharon de Reino Unido, que su ‘huida’ se debía al miedo de que se repitiera con Meghan la misma historia que con la princesa Diana. "Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera", comentó.

CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special in one week. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/WCyoHDMCaP