Meghan Markle ha vuelto a aparecer en los medios gracias a su participación, de forma virtual, en el congreso Fortune Most Powerful Virtual Summit.

Seria, con una camisa azul a rayas clásica y su melena peinada con raya al lado, la esposa del príncipe Harry ha contribuido al encuentro con unas palabras sobre la veracidad de la información en los medios de comunicación, las 'fake news' y algunas referencias a su propia vida.

"Necesitamos tener medios confiables y fuentes de noticias que nos digan la verdad. Si sabes que algo no es correcto, informa de ello, habla sobre ello", pidió Meghan en un discurso en el que lamentó que algunas de las declaraciones que había hecho en el pasado se convirtieran en muy controvertidas al alcanzar los medios.

"If you listen to what I actually say, it’s not controversial."



