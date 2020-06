Meghan Markle se planta contra el racismo: su poderoso alegato en favor del movimiento 'Black Lives Matter'

En un vídeo dirigido a los alumnos de su antiguo instituto.

Estados Unidos vive actualmente uno de sus momentos más complicados como sociedad. A la pandemia por el coronavirus, ahora se le suman las manifestaciones que asolan todo el país como protesta ante la muerte de George Floyd. Una muerte que ha hecho saltar a las calles a miles de manifestantes que cargan duramente contra las autoridades por lo que ha sido todo un abuso de poder policial. Sin embargo, y aunque la mayoría de manifestantes han optado por mantener una actitud cívica, los asaltos y saqueos a tiendas no se hicieron esperar.

Una espiral de violencia se ha instalado en ciudades como Nueva York o Los Ángeles, mientras que las autoridades han instaurado toque de queda para proteger a los ciudadanos y a los comercios. Miles de celebrities han alzado su voz para calmar unos ánimos que se tornan cada vez más crispados y muchos artistas se han lanzado a expresar su rabia e impotencia a través del arte.

Sin embargo, ha llamado poderosamente la atención que Meghan Markle, nacida en Los Ángeles (California), ciudad donde reside actualmente junto al príncipe Harry su hijo Archie, haya querido sumarse a la causa con un poderoso discurso.

La duquesa de Sussex se ha dirigido, en particular, a las alumnas de su antiguo instituto femenino, el Inmaculate Heart High School: "Lo único incorrecto que decir es no decir nada. Lo siento. Siento que tengáis que crecer en un mundo donde esto está todavía presente. Deberíais conocer eso como un capítulo de la historia, no como una realidad. Siento que no os hayamos conseguido el mundo que merecéis tener".

"Una de mis maestras, la Sra. Pollia, me dijo 'siempre recuerda poner las necesidades de los demás por encima de tus propios miedos'. Eso me ha quedado grabado durante toda mi vida y lo he pensado más en la última semana que nunca antes".