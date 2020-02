Macaulay Culkin habla claro sobre su relación con Michael Jackson

Tras años de silencio.

El que un día fuese un niño prodigio del cine en Hollywood ha hablado. Tras años sin querer pronunciarse sobre la relación de amistad que le unió al cantante Michael Jackson, ahora Macaulay Culkin ha querido hablar en una entrevista concedida a la revista Esquire: "Mira, déjame comenzar con este frase, que no es que sea una frase, es que es la verdad: él jamás me hizo nada. Yo nunca le vi a él hacer nada. Y, especialmente, en este momento de la vida, yo no tendría ningún motivo para esconder nada".

"No tendría ningún problema en hablar y denunciar, sobre todo porque creo que estamos en un buen momento para hacerlo. Si tuviese algo que decir o que denunciar, lo haría sin dudarlo. Pero no, nunca vi nada y él nunca me hizo nada", ha querido dejar muy claro. Además, ha querido contar una 'anécdota' de cómo ha tenido que enfrentarse a lo largo de los años a todo tipo de situaciones que le involucraban en todas estas historias sobre Michael.

"Me encontré a James Franco en un avión justo después de que estrenaran el documental de 'Leaving Neverland'. Lo saludé mientras poníamos nuestro equipaje en la cabina y le pregunté qué tal estaba. Me dijo que bien, le dije que bien y justo en ese momento me soltó: "Vaya, ¡menudo documental! ¿Qué piensas?". Me he quedé en silencio y le dije: ¿Quieres hablar de tu amigo muerto? Él me contestó que no y yo le dije: "Ok, me alegra haberte visto".

Una entrevista con la que el actor ha querido tumbar de nuevo todos los rumores sobre la relación que le unió con Michael Jackson, quien fallecía en junio de 2009 en su casa de Los Ángeles.