Kate Middleton y el príncipe Guillermo se mojan sobre la boda de su prima Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi

Reaccionan a la boda real del año.

¡Menuda sorpresa nos llevamos todos cuando el pasado fin de semana nos enteramos de la boda de Beatriz de Beatriz de York y su prometido, Edoardo Mapelli Mozzi! Todo estaba previsto para que fuera el pasado 29 de mayo se celebrara la recepción de su boda con Isabel II, la abuela de la novia, como anfitriona. Sin embargo, en mayo, un portavoz del Palacio de Buckingham anunció que la pareja se ha había obligada a cancelar este acto por la crisis del Coronavirus. Pero como quien no quiere la cosa, el viernes saltó la libre: hubo boda en la intimidad… ¡sin sus primos! Ahora Kate Middleton y el príncipe Guillermo se han pronunciado sobre la boda.

La ceremonia de boda privada se celebró a las 11 am del viernes 17 de julio en la Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge, Windsor, y contó con la presencia de la Reina, el duque de Edimburgo y su familia cercana… ¿pero dónde estaban sus primos? Por allí no aparecieron y no pudieron ver en directo el espectacular vestido, heredado de Isabel II y diseñado por Norman Hartnell.

Kate y William publicaron un bonito mensaje en los stories de Instagram y compartieron una de las fotos oficiales de la boda junto en el que se podía leer "recién casados".

"¡Felicidades a Su Alteza Real la Princesa Beatriz y al Sr. Edorado Mapelli Mozzi, que se casaron en una ceremonia íntima y privada en la Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge, Windsor el viernes!", escribieron.