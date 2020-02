Kate Middleton habla sin tapujos sobre la maternidad: "cualquier madre que diga que no se sienta culpable está mintiendo."

La Duquesa de Cambridge ha concedido su entrevista más sincera.

Woman.es

La maternidad es un tema que da para hablar largo y tendido. Y no nos referimos solo al duro proceso del embarazo, el parto y el posparto, sino a lo que supone la llegada de un nuevo ser que lo cambia todo en tu vida. De esto y de todo lo anterior ha querido hablar como nunca hasta ahora lo había hecho la Duquesa de Cambridge.

Kate Middleton, que es madre de dos niños y una niña, ha acudido a la grabación del podcast 'Happy Mum, Happy Baby' con motivo del impulso de su campaña '5 grandes preguntas sobre los menores de 5 años' que ha lanzado en Reino Unido para promover un debate sobre lo crucial que son los primeros años de la vida del niño.

En el programa, la esposa del Príncipe William ha revelado detalles que hasta ahora desconocíamos sobre sus embarazos como que fueron momentos muy complicados que no disfrutó en absoluto debido a un problema de salud llamado hiperémesis gravídica: "Tuve muchas náuseas matutinas, no soy la persona más feliz cuando estoy embarazada. Fue un desafío para mí y para las personas que me rodean. William sentía que no podía hacer mucho para ayudar y es difícil ver que estás sufriendo sin poder hacer nada al respecto", ha confesado la Duquesa al respecto, quien ha añadido que recurrió al hipnoparto para hacer más llevadera esta parte: "como los embarazos fueron tan malos, me gustaban los partos porque sabía que eso iba a terminar".

Pero lo que empezaba entonces era algo desconocido con el príncipe George, el primero de sus hijos, lo que provocó que quisiera "regresar para que todo volviera a la normalidad", ha asegurado Middleton, quien reconocer que "con tu primer bebé crees que todo volverá a ser como era y subestimé el impacto que tuvo en nuestras vidas a partir de ese momento”.

Pero si hay algo que ha llamado especial atención de los comentarios de la Duquesa ha sido la vulnerabilidad que ha mostrado como madre. No ha tenido reparos en contar cómo las dudas le asaltaban durante las primeras horas de su bebé una vez que llegaron a Kensington Palace tras la presentación oficial: "tuve emociones encontradas porque éramos dos padres sin experiencia con un bebé recién nacido en brazos y estábamos llenos de incertidumbre", ha dicho Kate.

Tampoco ha escondido el sentimiento de culpabilidad que le invadió al retomar sus compromisos profesionales tras dar a luz por primera vez y cómo, ha día de hoy, sigue sintiendo lo mismo: "Me siento culpable, y cualquiera madre que diga que no, en realidad está mintiendo. Yo lo siento todo el tiempo, incluso esta mañana al venir aquí, George y Charlotte estaban como 'Mamá, ¿cómo es posible que no nos dejes en la escuela esta mañana?' Pero no, es un desafío constante y lo escuchas una y otra vez de las todas las madres, incluso de las que no trabajan", ha explicado la Duquesa de Cambridge en la que ha sido su entrevista más sincera hasta la fecha.