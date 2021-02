Jennifer Aniston cumple 52 años y Justin Theroux comparte su felicitación más tierna

Amigos antes que expareja.

Está claro que Jennifer Aniston es todo un ejemplo de mujer independiente, fuerte, luchadora y trabajadora. Pero también lo ha sido de cómo aguantar año tras año los continuos rumores sobre su posible reconciliación con Brad Pitt. El matrimonio que mantuvieron caló tanto en el público que cuando terminó, fueron muchos los que siguieron apostando por una segunda oportunidad. Sin embargo, ambos rehicieron sus vidas sentimentales: Brad Pitt con Angelina Jolie y Jennifer Aniston con Justin Theroux.

En el caso de Brad y Angelina todos sabemos cómo terminó y los problemas legales que aún se derivan de su unión, pero en cuanto a Jen y Justin todo fue mucho más amigable y sin escándalos de por medio. Al fin y al cabo, como bien dijo el actor de 'The Leftovers', "el divorcio ha sido lo más amistoso y cariñoso posible". Y es que con San Valentín a la vuelta de la esquina, no está de más recordar cómo el amor puede terminarse, pero no el cariño.

Prueba de ello es que Jennifer Aniston siempre ha presumido de llevarse bastante bien con todas sus exparejas, ya fuesen maridos o no. De hecho, siempre ha dicho que con Brad Pitt se intercambian mensajes de vez en cuando y todos los años él va a la fiesta que la actriz organiza por su cumpleaños. Este año seguramente no la celebrará por el Covid-19, pero si no tendríamos imágenes de Justin y Brad llegando a la celebración.

Pero lo bueno de las redes sociales a día de hoy es que nos permiten comprobar casi de primera mano que ese cariño que tanto Justin como Jen se tienen es real y no les importa hacerlo público. Porque ya está bien de tener esa visión de que una expareja solo puede llevarse mal o cortar la comunicación para siempre.

"Love you B. Feliz cumpleaños", ha escrito Justin en un Stories que ha compartido en el que podemos ver a la actriz subiendo unas escaleras con su inigualable estilo.

Una felicitación que esconde un misterio que a día de hoy todavía no ha encontrado respuesta. ¿Por qué llama B Justin a Jennifer? Algo que quedará en la intimidad de su relación de amistad y que demuestra, como ya hemos dicho al principio de este artículo, que el amor romántico puede derivar en el amor de amistad más puro que hay. Ah, y si este año vas a celebrar San Valentín, no olvides mirar esta galería para inspirarte con sus regalos.