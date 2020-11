Iker Casillas emociona a sus admiradores con su testimonio sobre el día que sufrió un infarto 

Con la lagrimilla estamos.

Hace más de un año que la vida de Iker Casillas dio un giro inesperado. Entonces era uno de los mejores porteros del mundo y militaba en las filas del Porto F.C., pero un día mientras entrenaba con su club, se sintió mal. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. "Aquel día me desperté normal pero mi vida cambió... volví a nacer", ha contado en su cuenta de Instagram en un vídeo en el que el deportista se abre en canal.

Iker Casillas contó con detalle cómo transcurrieron esos momentos y cómo los médicos del club hicieron posible que las consecuencias no fueran irreversibles. "Noté un pequeño mareo en el entrenamiento, los médicos del club me mandaron rápidamente al hospital. Todo fue muy rápido. Al principio no podía pensar que me podía estar dando un infarto", ha explicado a sus seguidores en un emotivo vídeo.

El deportista reflexionó también sobre aquellas circunstancia. "Jamás piensas que te puede suceder algo así, pero es algo que nos puede pasar a todos".



En esta entrevista, Iker Casillas se sinceró con Semana para zanjar las especulaciones vertidas sobre su matrimonio. Confiesa lo complicado que ha sido para su relación superar un infarto y un cáncer como el de Sara Carbonero. Pese a ello, los problemas de salud han reforzado la unión entre la pareja. “No he estado con Sara todo lo que debería”, contó.