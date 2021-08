Esto es lo que hizo Dolly Parton con la recaudación del himno mundial ‘I Will Always Love You’

La desaparecida Whitney Houston popularizó esta canción en ‘El Guardaespaldas’

Noelia Murillo

Que Dolly Parton firma algunas de las canciones más bonitas de la historia no es ninguna novedad. Desde ‘Jolene’ (versionada, entre otros artistas, por Miley Cyrus o The White Stripes) hasta ‘I Will Love You’, su cancionero es rico, variado y lleno de matices. No es casualidad que sea reconocida como la reina del country. La cultura popular le debe este reconocimiento, aunque no siempre se le atribuyan los méritos que merece.

Eso mismo le ocurre con la canción que popularizó la malograda Whitney Houston allá por 1992 en la película ‘El Guardaespaldas’. Romanticismo, música, tragedia, misterio y belleza (el ‘feeling’ entre la cantante y su protagonista masculino, Kevin Costner, es más que palpable) fueron cuatro de los ingredientes básicos para hacer de esta una cinta inolvidable de la generación de los 90.

-Así es la película documental de Whitney Houston

-Fallece la hija de Whitney Houston

Ese rastro ha llegado hasta nuestros días y lo cierto es que, aunque a cantante de ‘I Wanna Dance With Somebody’ realizó una soberbia interpretación del tema, no todo el mundo ha optado por destacar a quien la escribió. En cualquier caso y a pesar de su escaso reconocimiento, quien realmente se llevó el mérito económico de este himno al amor fue Dolly Parton. Recientemente, la artista de 75 años ha desvelado dónde destinó dichos ingresos.

En total, según los cálculos de Forbes, Dolly ganó alrededor de 10 millones de la época. Teniendo en cuenta que en 1992 la economía se encontraba en un período de inflación, lo más probable es que dicha cantidad fuera mayor. ¿Qué fue lo he hizo con ello? Tal y como nos tiene acostumbradas la cantante, que recientemente ha donado un millón de dólares para la investigación de la vacuna de Moderna, resulta obvio pensar que hizo una buena inversión.

En concreto, lo destinó a la compra de un complejo de oficinas en una zona donde predominaban los negros en Nashville. Según ella misma ha confirmado en el programa ‘Watch What Jappens Live’, que presenta Andy Cohen, pensó: “Bueno, es un sitio maravilloso en el que estar”. Según ha reconocido, en cierto modo quiso hacerle un homenaje a la protagonista de ‘El Guardaespaldas’.

“Pensé que ese era el sitio perfecto para mí, me puse en la piel de Whitney”, ha comentado en el espacio televisivo. De ese modo, ayudó a reactivar dicho barrio, que por entonces estaba prácticamente deshabitado. Por ese motivo, hoy se siente orgullosa de haber devuelto al vida a una comunidad que no gozaba de gran popularidad en la década de los 90, a la vez que hizo de ese complejo (antaño un centro comercial) un punto de encuentro en el que se sigue proyectando la estela de la protagonista del filme.

“Pensé que era estupendo irme allí, con su gente, que también son mi gente”, ha recordado la autora de ‘Hello, I’m Dolly’. Finalmente, ha reconocido que se siente orgullosa de haber invertido en ello y que lo hizo por una buena causa. “Me encantó gastarme dinero en ese complejo, ahora pienso: ¡Esta es la casa que Whitney construyó!”.