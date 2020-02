Harper Beckham ha triunfado en el desfile de su madre llevando por primera vez un vestido, de flores y muy favorecedor, firmado por Victoria Beckham

Diseñado en exclusiva para ella.

Para casi todo en la vida hay una primera vez, y cuando tu madre es una de las diseñadoras de moda más famosas y prestigiosas del mundo lo normal es que la de ponerse un vestido de alta costura tenga lugar más pronto que tarde. Esto es justo lo que le ha pasado a Harper Seven Beckham, que a sus ocho añitos ha cumplido un sueño de muchas de nosotras. La pequeña de los Beckham ha estrenado vestido de diseño en el front row del desfile de su madre en Londres. ¿Dónde sino?

Harper, que ha estado muy bien rodeada en el desfile por su padre, David Beckham, y sus hermanos Romeo y Cruz -la única ausencia del clan familiar ha sido la de Brooklyn, el mayor de los hijos del matrimonio, que vuela libre desde hace tiempo-, ha brillado con luz propia gracias a un vestido midi en color morado con un estampado floral en tonos amarillos y dorados muy original diseñado exclusivamente para ella por su mamá, que ha presumido orgullosa de su hija en sus redes sociales, como no podía ser de otro modo.

Seguro que es un momento que no olvidarán jamás las dos mujeres de la familia más famosa del mundo.

Se hace mayor Harper y parece confirmarse lo que apunta desde bien pequeñita, que no le importaría seguir los pasos de su madre en la moda. La niña no se pierde un desfile de la firma de su madre, y no solo eso, sino que siempre se muestra muy interesada por lo que sucede en él.

No se la ve nunca en el front row aburrida, y menos en esta última ocasión, donde ha disfrutado de todo lo que ocurría tanto en la pasarela como alrededor de ella con una oreja de oreja sentada sobre las rodillas de su padre con su vestido y un moño alto de bailarina a lo JLo que nos gusta tanto como el diseño de su madre.

Harper es, junto a North West Kardashian, el gran icono de la moda infantil a nivel mundial, banderas ambas de una generación de peques que dado el nivel de exposición mediática de sus padres y su relación con la industria, se han convertido ya casi sin quererlo en dos referencias de estilo pese a su corta edad.