Después de meses sin saber nada sobre su enlace, la cantate ha roto su silencio publicando las fotos de la boda en su perfil de Instagram.

María Viéitez

Gwen Stefani y Blake Shelton se han casado este pasado sábado, y lo han hecho ‘por sorpresa’. La pareja se prometió a finales de octubre del año pasado cuando cumplían 5 años juntos, pero nada se sabía de cuándo se celebraría en enlace. Pero, finalmente, ha ocurrido y las fotos que han compartido son tan impresionantes como imaginábamos.

La boda se celebró el 3 de julio en el rancho en Oklahoma de Blake Shelton, donde la pareja ha compartido tanto tiempo, en una ceremonia privada, según confirma ‘Us Weekly’.

La cantante de ‘Rich Girl’ rompió su silencio sobre la boda ayer, cuando publicó en su perfil de Instagram un ‘boomerang’ en el que jugaba con su velo y etiquetaba al que era su inminente marido.

La pareja, que ha colaborado musicalmente en varias canciones, como ‘Go Ahead and Break My Heart’, nos tiene acostumbrada a dar sus grandes noticias en Instagram. También fue a través de un post en la aplicación como anunciaron su compromiso, una foto en que Stefani presumía de anillo. "Hey, [Gwen Stefani], gracias por salvar mi 2020… y el resto de mi vida. Te quiero. He oído un ¡SÍ!", fueron las palabras con las que Shelton tituló la imagen.

Pero la pareja decidió mantener el evento en secreto, por lo que nada se supo del enlace hasta ayer y, de hecho, la lista de invitados era muy limitada.

La cantante de 'No Doubt' y el conocido artista de música 'country' se conocieron en 2014 cuando ambos trabajaban como jurados en 'The Voice', pero no fue hasta 2015 cuando iniciaron algo más que una amistad y dieron rienda suelta a la química que compartían.

Desde entonces, se les conoce como una pareja inseparable y de ello dan fe sus amigos y conocidos. Royce Lovett, quien formase parte del equipo de Gwen en 'The Voice', contó a 'Life & Style' en 2019: "¿Sabes cómo algunas personas, están enamoradas, pero hay cosas de ellos que no les gustan? Puedes decir que estos chicos, genuinamente, son la persona favorita del otro".

Stefani ha hablado en numerosas ocasiones de las dotes como padre de su ahora marido. Y es que Shelton ha tratado a los hijos que la artista comparte con Gavin Rossdale (con el que estuvo desde 2002 hasta 2016), Kingston (15), Zuma (12) y Apollo (7), como si fueran suyos. De hecho, la familia de cinco pasó la cuarentena en la casa del cantante de ‘country’ en Oklahoma, algo que les permitió hacerse muy cercanos.

Por las declaraciones de la cantante, se puede intuir que sabe que las cosas solo podrán mejorar ahora que se ha convertido 'oficialmente' en el padrastro de los niños: "Ha estado ayudándome mucho, así que, literalmente, llegué a un punto en que le decía 'tienes que venir a casa, necesito ayuda, esto es duro'", explicó la artista en 2019 en el programa 'Today'.