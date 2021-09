Todas somos Kim Kardashian de adolescente en estas fotos de los 90 (y ojo a sus vaqueros, porque vuelven)

Kim Kardashian ha compartido unas fotos en las que está casi irreconocible y con look noventero.

Clara Hernández

Con motivo del 'Día Nacional de las Hijas', que se celebra el 26 de septiembre, Kim Kardashian ha compartido en su perfil de Instagram unas imágenes divertidísimas de su adolescencia en las que se puede ver el gran cambio físico que ha experimentado la empresaria en las últimas dos décadas, así como los looks noventeros que utilizaba por entonces (y que seguro que te son familiares y te provocan una sonrisa si tú también eras una quinceañera justo antes de cambiar de milenio). Y que, advertimos, podrían aterrizar en nuestro armario actual en cualquier momento.

En las fotos, Kim Kardashian posa con un gesto serio que pretende, seguramente, ser sexy o intimidante y que, sin embargo, resulta tierno e inocente mientras la joven posa con melena suelta y lisa, mirada con eyeliner fija a la cámara y labios color cereza con 'gloss', en algunos casos entreabiertos.

"He visto que hoy era el Día Nacional de las Hijas así que esta publicación va para mi madre y para mis hijas cuando sean adolescentes. North y Chi, por favor, sed amables conmigo cuando tengáis la edad que yo tenía en esas fotos. Y mamá, ¡lo siento! Recuerdo estar castigada porque Kourtney había robado tu coche para conducirlo alrededor de la casa y aunque no participé, también tuve problemas. Así que no teníamos otra cosa mejor que hacer que hacernos fotos en el garaje. Yo nunca tuve la culpa, solo escuchaba lo que mi hermana mayor hablaba con sus amigos. Ellos eran una mala influencia y yo era perfecta y por ello lo siento", ha escrito junto a los retratos, en tono de broma.

"Sí, sí, eras un 'melocotón' (un encanto)", ha respondido Khloé Kardashian mientras su progenitora, Kris Jenner ha agradecido que aquellos tiempos pasaran y que hubieran sobrevivido a ellos.

Pero además de saber que Kim Kardashian, como muchas adolescentes, dio algún que otro quebradero de cabeza a su madre, no podemos pasar por alto los estilismos que lleva la exesposa de Kanye West protagonizados por los vaqueros.

Al parecer, el uniforme de Kim por aquel entonces eran unos vaqueros muy anchos estilo 'baggy' con rotos en las rodillas y muy largos, un estilo que coincide con las tendencias denim actuales. Tal vez la diferencia se encuentra en la cintura hiperbaja de estos jeans que incluso pueden dejar a la vista parte de la ropa interior, y que contrastan con los favorecedores de talle alto que se han llevado en la última década.

Una camiseta básica de manga corta blanca, unas zapatillas deportivas blancas con cordones negros de Adidas y un choker al cuello son los elementos que componen el estilismo 'teen' de Kim y que no es tan diferente a las tendencias casual de 2021. ¿Vaqueros a la cadera? Sí, son muchos los diseñadores, modelos e 'it girls' (entre ellas, Bella Hadid, Irina Shayk o Emily Ratajkowski) que propugnan la vuelta de estos pantalones de los que, sin embargo, interesa conocer algunos aspectos. Por ejemplo, que si eres bajista, el tiro elevado hará el efecto de alargar la figuram mientras que los pantalones de talle alto tienen el efecto contrario, por lo que habrá que tratar de buscar un equilibrio. Y los pantalones baggy no están prohibidos, pero sí cuando son demasiado anchos como los de Kim.

El caso es que la reina de Instagram posa orgullosa con su look adolescente. Y nosotras no podemos evitar sonreír.