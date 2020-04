Demi Moore y Bruce Willis son la prueba de que la cuarentena encerrada con tu ex sí puede ser un plan divertido

Ambos están viviéndola en la misma casa con sus tres hijas.

Antes de que pienses que es la norma general, aclaramos que estamos de acuerdo contigo en que no es lo normal. De hecho, si estar encerrada casi un mes entre cuatro paredes ya es un plan poco atractivo, tener que hacerlo con tu ex puede ser el guion perfecto de una película de terror. Pero hay excepciones, por muy increíble que te parezca. Y una de ellas es la de una expareja muy conocida a nivel mundial: Bruce Willis y Demi Moore.

Los dos actores están viviendo juntos la cuarentena bajo el mismo techo, y no se están tirando los trastos a la cabeza. Al menos no lo parece según las imágenes y vídeos que tanto la actriz como sus tres hijas están compartiendo en las redes sociales sobre la intensa experiencia familiar en la que han convertido el confinamiento.

Luego te mostraremos más evidencias de ello, pero la imagen que ha subido a Instagram Tallulah, la pequeña del clan, todos vestidos con un pijama de rayas horizontales verdes y blancas, incluido su perro, es más que concluyente.

La protagonista de 'La teniente O'Neil', que no hace mucho ha vuelto a la primera plana de la actualidad por la publicación de sus memorias, está muy activa también en las redes sociales, donde no para de presumir de tener en casa a sus tres hijas, con las que está aprovechando a disfrutar, ese tiempo libre, sin estrés ni prisas, que habitualmente no existe, como pasa en muchísimas familias estos días de aislamiento,

La familia al completo está disfrutando de la compañía de todos sus miembros, de las mascotas de unos y otros, de los viejos recuerdos, como ese "proyecto familiar fotográfico" en el que Moore ha dicho que está trabajando la "pandilla Cuarentena". Todo ello con la banda sonora original en directo a cargo de Scout LaRue, otra de las hijas de Demi y Bruce, tal y como ha mostrado su madre en Instagram en otro de los documentos del encierro que ha hecho públicos en los últimos días en Instagram.

La relación entre Moore y Willis, pese a romper su compromiso matrimonial hace ya dos décadas, siempre ha sido bastante fluida, algo que ha agradecido el núcelo familiar, que siempre se ha mostrado muy unido en público. La mediática expareja, a lo largo de estos años divorciados, han posado juntos en eventos públicos y no dudan en hablar muy bien el uno del otro siempre que tienen ocasión.

Sin ir más lejos, hace tres semanas, coincidiendo con el cumpleaños del actor, Demi Moore colgó una fotografía antigua de los cinco muy entrañable felicitándole y dándole las gracias por "los tres mejores regalos de su vida", en referencia a Rummer, Scout LaRue y Tallulah.